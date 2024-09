A 19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que ocorreu de 29 de agosto a 4 de setembro no Cinesesc, ganha uma programação extra na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, de 9 a 11 de outubro. A Cinemateca exibirá quatro filmes: "O Poeta Rei", "Lyd", "Beirut Holde’m" e "À Beira do Vulcão" (veja abaixo). A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Idealizada por Soraya Smaili e com curadoria de Arthur Jafet, a Mostra Mundo Árabe de Cinema consolidou-se no calendário cultural de São Paulo como uma iniciativa de aproximação das culturas dos países árabes e do público brasileiro, colaborando para apresentar diversos aspectos - social, político e cultural, entre outros - pelos olhares de diretores cujas obras buscam desfazer estereótipos comumente propagados.

"Em um momento de turbulência no Oriente Médio e protestos antiguerra em espaços públicos e universidades dos Estados Unidos, nossa 19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema é mais contemporânea e mais significativa do que nunca. Destacando novos trabalhos dos cineastas mais ousados do Oriente Médio e Norte da África, a série de filmes ilumina a diversidade e a complexidade do mundo árabe moderno", ressalta o curador Arthur Jafet. "Apresentamos os melhores filmes sobre o mundo árabe, sejam eles grandes filmes que ganharam prêmios de prestígio, sejam pequenas joias cinematográficas que merecem ser trazidas à luz".

A seguir a lista de filmes e os horários das sessões:

9 de outubro (quarta-feira)

20h

O Poeta Rei

(69 min, DCP)

10 de outubro (quinta-feira)

19h

Beirut Hold’em

(100 min, DCP)

21h

À Beira do Vulcão

(87 min, DCP)

11 de outubro (sexta-feira)

19h

LYD

(79 min, DCP)

21h

O Poeta Rei

(69 min, DCP)

Abaixo as sinopses e trailers dos filmes:

"O Poeta Rei"

(69 min, DCP)

Portugal/ Documentário/2024

Direção: Carlos Gomes

Roteiro: Carlos Gomes

Direção de Fotografia: Miguel Robalo

Elenco: Adriano Carvalho (protagonista), Santiago Macias, Luis Trigacheiro, Miguel Vargas, Eduardo Paniagua, El Arabi Serghini, Mohammad Benaboud e Hamid Triki, entre outros.

A partir do Livro "Crónica Do Rei Poeta Al-Mu’tamid" de Ana Cristina Silva

Sinopse

Trata-se de uma belíssima e poética viagem pelo território do "Al-Andalus", seguindo a história dramática e fascinante de um dos homens mais poderosos do seu tempo, nascido com vocação para poeta, mas cujo destino quis que administrasse um reino no séc. XI - O Poeta Rei Al-Mu’tamid. Dez séculos depois, a procura do homem por detrás do mito, ficcionando a sua psicologia a partir da sua poesia e dos fatos conhecidos da sua vida, comentados por encontros, paisagens, e sonoridades dos três países que no séc. XXI partilham o seu legado - Portugal, Espanha e Marrocos. A trilha sonora fez parte do espetáculo Al Mu’tamid exibido na Sala São Paulo em 2017. O filme teve sua estreia mundial durante a Mostra Mundo Árabe de Cinema, em agosto.

"Beirut Hold’em"

(100 min, DCP)

Direção: Michel Kammoun

Roteiro: Michel Kammoun

Elenco: Fadi Abi Samra, Rana Alamuddin, Saleh Bakri, Issam Bou Khaled, Rita Hayek, Nicole Kamato, Anjo Rihane, Zeina Saab de Melero Ziad Seaibe e Said Serhan

Sinopse

Beirut Hold’em retrata a vida de Ziko, um ex-presidiário e trapaceiro de 40 anos e seus três amigos de infância. Eles vivem em um bairro decadente de classe média baixa de Beirute e estão lutando para abrir caminho em um país à beira da guerra eminente e da falência como fantasma. Um lugar onde a instabilidade faz da vida cotidiana outra forma de jogo.

Trailer

https://youtu.be/2v41e5DAD5k?si=dCXY2yAa7dE

"À Beira do Vulcão"

(87 min, DCP)

Líbano/Documentário/2023

Direção: Cyril Ariss

Roteiro: Cyril Ariss

Sinopse

No dia 4 de agosto de 2020, a explosão catastrófica no porto de Beirute deixa grande parte da capital libanesa em ruínas. No meio do caos, uma equipe de filmagem enfrenta uma decisão acachapante: continuar a produção de seu filme ou abandoná-la? Ao enfrentar as consequências da catástrofe, ficam divididos entre a sua firme crença no poder transformador do cinema e um profundo sentimento de cinismo sobre a sua capacidade de efetuar mudanças numa nação atormentada pela turbulência econômica e pelo colapso social. O filme narra suas lutas e destaca a resiliência da equipe, enquanto seus voluntários se esforçam para encontrar significado e propósito de seu trabalho em meio à devastação.

"Lyd"

(79 min, DCP)

Palestina/Estados Unidos/Reino Unido/ Documentário/2023

Direção: Rami Younis e Sarah Friedland

Roteiro: Rami Younis, Sarah Friedlan e Eyas Salman

Elenco: Maisa Adlelhadi

Sinopse

Este documentário de ficção científica de longa-metragem compartilha múltiplos passados, presentes e futuros da cidade de Lyd, que foi uma cidade palestina próspera com uma história longa e rica, pois em 636 DC, foi considerada a primeira capital da Palestina. Quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, Lyd tornou-se uma cidade israelense e, no processo, centenas de residentes palestinos de Lyd foram massacrados pelas forças israelenses, e a maioria dos 50.000 residentes palestinos da cidade foram exilados. Hoje, a cidade tem maioria de israelenses, minoria de palestinos e está desinvestida e dividida pelo racismo e pela violência. Para os palestinos, a história de Lyd reflete a catástrofe e por isso o filme questiona sobre como seria a cidade se a ocupação israelense de Lyd não tivesse acontecido. À medida que o filme alterna a realidade fantástica - futuro.

Trailer Lyd (2023)| Official Trailer

https://www.youtube.com/watch?si=X5FjOsalYK8C9DTF&v=rWOO3iUW_wQ&feature=youtu.be

Serviço:

O quê: Mostra Mundo de Cinema Árabe na Cinemateca Brasileira

Quando: de 9 a 11 de outubro

Quanto: grátis (retirada dos ingressos com uma hora de antecedência)

Onde: Cinemateca Brasileira - Rua: Raul Cardoso, 307, Vila Mariana - São Paulo/SP

Website: https://icarabe.org/