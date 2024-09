Inadimplência no varejo recua em agosto

A inadimplência no varejo brasileiro voltou a cair em agosto de 2024, de acordo com o Índice Meu Crediário, que mede o comportamento do setor a partir de uma amostra representativa de lojas e redes varejistas em todo o país. O índice, referente às vendas realizadas no crediário em maio de 2024 e vencidas em agosto, registrou uma queda para 7,84%, confirmando a tendência de melhora observada nos últimos meses.

Esse recuo expressivo, em comparação aos 8,5% registrados em julho, pode ser atribuído ao aumento do consumo consciente por parte dos consumidores, que têm demonstrado maior cautela na hora de assumir compromissos financeiros. Outro fator é que as lojas optaram por intensificar as análises de crédito e oferecer opções de parcelamento mais acessíveis, de modo a atrair consumidores sem comprometer a saúde financeira.

Segundo Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário, a redução contínua da inadimplência é uma resposta direta às ações de prevenção adotadas pelo varejo diante das incertezas econômicas. “Os varejistas estão investindo em estratégias baseadas em dados para amenizar riscos e garantir que as vendas a prazo não resultem em altos níveis de inadimplência", afirma Schneider.

Ainda assim, Jeison destaca que, apesar dos números positivos, é fundamental que o setor permaneça vigilante e continue a ajustar suas práticas de concessão de crédito. "Esse cenário ainda exige atenção. Para manter o ritmo de recuperação, será necessário seguir aprimorando as ferramentas de análise e gestão de crédito", reforça.

A expectativa é de que, com a manutenção dessas práticas, o varejo continue a apresentar uma inadimplência controlada, o que contribui para um ambiente financeiro mais estável e previsível. O Índice Meu Crediário, com grau de confiança de 95% e margem de erro de 3%, oferece uma visão precisa das tendências de inadimplência no setor varejista, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a gestão de crediário.

