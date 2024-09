Prêmio Isabel Salgado fomenta projetos sociais esportivos

Maria Isabel Salgado, a Isabel do Vôlei, foi uma das atletas mais expressivas da história do Brasil. Conhecida pelo seu protagonismo além das quadras, sempre buscou aproximar o voleibol de causas sociais relevantes. Mais do que brilhar nos jogos, ?Isabel disseminava a importância do esportista como agente de transformação através de sua força e liderança. Para honrar este legado, o Prêmio Isabel Salgado surge como uma iniciativa que premiará projetos de atletas, ex-atletas e empreendedores sociais que promovam transformações sociais através do esporte. Além disso, o Prêmio também realizará a capacitação e apoiará, através de um investimento semente, aqueles que desejam tirar iniciativas sociais do papel. O Banco do Brasil, fã e apoiador do esporte brasileiro há 33 anos, patrocina o projeto, que tem o Instituto da Criança como gestor social e operacional e apoio da CBV – Confederação Brasileira de Voleibol. O primeiro edital foi divulgado no último dia 24 de setembro e a cerimônia de premiação acontecerá em 2025, no CCBB do Rio de Janeiro.

Com abrangência nacional, a premiação terá seu foco inicial em projetos que tragam o voleibol como parte de suas iniciativas. Independente, plural e diverso, o projeto tem como inspiração o troféu Walter Payton, importante honraria do esporte norte-americano em que os atletas são reconhecidos pelos trabalhos voluntários ou ações sociais realizadas para além da performance. Nesse sentido, o Prêmio Isabel Salgado ecoa a vontade de impulsionar mudanças sociais através do incentivo aos atletas e ex-atletas para se tornarem protagonistas de transformações sociais.

"Desejamos que o esporte possa ser cada vez mais legitimado como um meio para promover a inclusão, igualdade e a transformação social. Além do poder que ele possui, temos a visibilidade e a capacidade de influenciar a sociedade, nos tornando protagonistas dessa mudança, assim como fez a minha mãe, que sempre acreditou no potencial do esporte como agente transformador, capaz de mudar vidas", afirma Maria Clara.

Maria Clara lembra que a mãe foi uma defensora da igualdade e da justiça social. "Queremos que este prêmio incentive outros atletas a utilizarem seu tempo e sua experiência para criarem mudanças positivas nas vidas de crianças e jovens", explica.

Para Marcelo Hargreaves, ex-diretor executivo da Superliga e de marketing da CBV e consultor estratégico do projeto, o esporte é um território de linguagem universal e os atletas são figuras inspiradoras e heroicas para a sociedade. Segundo ele, na era da comunicação digital e da influência, o exemplo e a voz dessas figuras têm o poder de engajar indivíduos e grupos em causas necessárias. É importante que um maior número de atletas e ex-atletas se tornem conscientes de que este poder é também uma grande responsabilidade.

"A figura de Isabel incorpora esse poder transformador e a consciência do potencial do atleta como indivíduo e agente social. O prêmio Isabel Salgado nasce com o objetivo claro de ser fator de exponencialização de projetos sociais existentes de atletas que, por livre iniciativa, procuram ser a mudança que desejam para o mundo", reflete Marcelo Hargreaves.

Parceria para transformar realidades

Ter parceiros alinhados é importante para o andamento do projeto. É neste ponto que entram em cena o Banco do Brasil e o Instituto da Criança, este o gestor do prêmio.

"Como fã e apoiador do esporte brasileiro, o Banco do Brasil acredita que aliar modalidades esportivas com a sustentabilidade, com o cuidado com as pessoas, é uma importante ferramenta de integração social. Estamos sempre em busca do protagonismo no fomento e evolução do esporte de maneira sustentável e perene. Esse trabalho contribui para a melhoria da saúde e do bem-estar das pessoas e tem potencial de mudar o futuro de milhares de brasileiros. É motivo de orgulho fazer parte deste projeto", comenta Paula Sayão, diretora de marketing e comunicação do BB.

Pedro Werneck, cofundador e presidente do Instituto da Criança, afirma que o Prêmio Isabel Salgado é uma celebração da trajetória campeã de Isabel, além de um convite a outros atletas ou ex-atletas para usarem seus conhecimentos como instrumento de transformação social.

"Isabel compartilhava propósitos semelhantes aos nossos, no sentido de buscar soluções para melhorar vidas. Além disso, o prêmio dará visibilidade a atletas e ex-atletas que seguem como empreendedores sociais. Por tudo isso, é um projeto que nos encanta, sobretudo, porque reúne, em sua essência, valores que buscamos concretizar todos os dias".

"Ter o Banco do Brasil como patrocinador, o apoio da Confederação Brasileira de Vôlei, o Instituto da Criança como gestor operacional e o apoio de mídia da Globo no Prêmio Isabel Salgado é a estrutura necessária para tirar esse sonho do papel. Todas as partes compartilham de nossos valores e do compromisso com a responsabilidade social. Essas parcerias fortalecem nossa capacidade de modificar vidas e comunidades através do esporte, honrando o legado de minha mãe de maneira significativa", afirma Maria Clara.

Para participar

Atletas, ex-atletas e empreendedores sociais poderão submeter seus projetos, em âmbito nacional, a processo público de seleção que identificará propostas que dialoguem inicialmente com o voleibol. Além disso, pessoas que desejam tirar projetos sociais que tenham o voleibol entre suas atividades, também poderão se inscrever no Edital. Ele será dividido em 3 categorias: Categoria Aurora, para atletas e ex-atletas com projetos sociais ativos; Raízes, para empreendedores sociais com projetos sociais ativos; e Semente, para pessoas que desejam iniciar um projeto social. O prêmio deseja incluir outras modalidades esportivas a partir das próximas edições.

Premiação

A premiação, que terá edições anuais, irá contemplar cada categoria com prêmios específicos. Para a categoria Aurora, os projetos premiados receberão um aporte financeiro, o troféu e o brasão Isabel Salgado, homenagem que significa que este atleta ou ex-atleta é engajado socialmente; A categoria Raízes receberá um aporte financeiro e o troféu; Já os premiados da categoria Semente receberão uma capacitação em Gestão de Projetos Sociais e, ainda, poderão receber um aporte financeiro semente.

Website: https://premioisabelsalgado.com.br/