Rede Royal Face traz ao Brasil o novo Skinvive

A busca por uma pele saudável e natural está em alta: o mercado global de produtos para a pele deve atingir US$ 241,5 bilhões até 2031 de acordo com a Data Brigde Market Research e as brasileiras já gastam R$ 237 e compram 11 produtos de skincare por ano, em média, segundo a Kantar. Agora chega ao Brasil um procedimento que mais do que hidratar profundamente, torna a pele do rosto radiante e saudável com apenas uma aplicação, o SKINVIVE™. O tratamento minimamente invasivo suaviza e hidrata as bochechas para melhorar a maciez da pele, promovendo revitalização, reduzindo linhas e aprimorando a qualidade geral da derme, sendo indicado para todos os tons de pele.

O procedimento chega em primeira mão à Royal Face, a partir de uma parceria com a Allergan Aesthetics, farmacêutica especializada em estética médica. Dentre os benefícios do SKINVIVE™, destaque para fácil aplicação, rápida recuperação, a utilização da técnica de microgotas, efeito imediato, a dispensa da realização de várias sessões e a duração de até nove meses.

“Nos últimos anos, cresceu no Brasil a demanda pelo skincare e procedimentos menos invasivos, mais práticos e naturais, mas que ainda trazem bons resultados. Nesse sentido, o uso de produtos e procedimentos com o ácido hialurônico tem despontado como uma das grandes tendências, por ser natural da pele, sendo esta apresentação nossa principal aposta para preparar o rosto para o Verão 2024/2025”, comenta o diretor técnico da Royal Face Killian Cristoff.

O SKINVIVE™ é feito de ácido hialurônico modificado, uma molécula que ocorre naturalmente na pele. Suas injeções de microgotas, cujo processo de aplicação dura cerca de 15 minutos, reabastecem as bochechas com ácido hialurônico para hidratar de dentro para fora, ajudando assim a pele a reter a umidade e maciez naturais. Mais detalhes do produto e cuidados aqui.

O diretor técnico da Royal Face completa ainda que “por promover uma hidratação profunda e melhorar o aspecto geral, o Skinvive pode ser um procedimento preparatório para outros, como a toxina botulínica, o popular botox, fios de sustentação e aplicação de colágeno, que agregam uma maior sustentação e efeito lifting”.

Para aplicar o SKINVIVE™, os interessados devem procurar uma das 270 clínicas Royal Face em todo o país e realizar uma consulta de avaliação.

A rede promove, ainda, no dia 30 de setembro (segunda), às 19h30, uma live comemorativa no YouTube dos 6 anos da Royal Face, com a participação dos sócios Otaviano Costa e Flávia Alessandra que, além de promoções e outras novidades, trará mais informações sobre o potencial do SKINVIVE™. Os interessados podem acompanhar no Youtube da Royal Face

