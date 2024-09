Santa Cruz é transportadora oficial do HackTown pela 2ª vez

A Viação Santa Cruz foi a transportadora oficial do HackTown 2024, como responsável pelo serviço de transfer dos participantes do evento, entre 1 e 4 de agosto, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. Esta foi a oitava edição do evento e a segunda vez da parceria com a empresa de transporte.

A programação do festival é integrada à cidade, e incluiu atividades em diversos pontos do município conhecido como o Vale da Eletrônica no Brasil. Ao todo, mais de mil palestras foram organizadas para um público interessado em inovação.

Durante os quatro dias de evento, a Viação Santa Cruz operou a linha Pouso Alegre x Santa Rita do Sapucaí com saídas entre 7h e 10h da rodoviária de Pouso Alegre, e 19h30 e 1h do terminal de Santa Rita do Sapucaí, de quinta-feira a sábado.

No domingo, dia de encerramento do festival, foram oferecidas aos passageiros saídas de Pouso Alegre, entre 7h e 9h e, para retorno, de 14h às 16h30. O município fica a cerca de 30 km de distância da cidade do evento e, segundo a organização, atende os participantes com sua rede de hospedagem.

Caio César Valério, supervisor de vendas da Viação Santa Cruz, fala sobre a participação da empresa no festival. “A cada edição buscamos aperfeiçoar nosso atendimento aos clientes com a ampliação da oferta, viagens mais rápidas e novas possibilidades de venda das passagens aos clientes, como as possibilidades de cashback para participantes do evento pelo aplicativo Santa Cruz Pay”.

Valério revela alguns planos para a participação oficial da Santa Cruz nas próximas edições do evento de inovação. “Estamos estudando a ampliação de novas rotas através das linhas regulares para conectar ao HackTown 2025, como Juiz de Fora, Itajubá, Poços de Caldas, Passos, Alfenas e Varginha”, destaca.

A Viação Santa Cruz transportou mais de 1,5 mil pessoas, em 2023, de São Paulo a Santa Rita do Sapucaí como transportadora oficial do HackTown. Em 2024, além deste trecho, a empresa atendeu a cidade vizinha de Pouso Alegre. No primeiro ano da parceria, a empresa de transporte também ofereceu experiências imersivas com um dos ônibus instagramável - utilizado como palco de palestras - e com o Talk Bus, com exibição de vídeos em 3D.