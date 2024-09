Adamantina promove ação do Setembro Amarelo

Desde o dia 10 de setembro, a empresa de transporte rodoviário Expresso Adamantina realiza uma campanha dedicada ao Setembro Amarelo. Focada na conscientização e prevenção do suicídio, a iniciativa abrange rodoviárias em seis regiões do Brasil, incluindo Três Lagoas e Campo Grande (MS), São Paulo (Tietê), Belo Horizonte (MG), Londrina e Maringá (PR). Com a distribuição de cartilhas informativas antes do embarque, a empresa reafirma o compromisso com a saúde mental de seus colaboradores e passageiros, promovendo um diálogo aberto sobre um tema relevante.

Uma das ações centrais da campanha é desenvolvida por meio de rodas de conversa lideradas pela psicóloga da empresa, Camila Miotto. No encontro, os colaboradores também têm a oportunidade de discutir cinco passos essenciais para a prevenção do suicídio, fortalecendo uma cultura de apoio e compreensão. Além de fornecer ferramentas práticas para lidar com momentos difíceis, a atividade serviu como um espaço seguro para que os participantes compartilhassem experiências e recebessem orientações sobre como cuidar da saúde mental, tanto a própria quanto a de seus colegas.

A campanha do Setembro Amarelo não apenas promove a conscientização sobre saúde mental, mas também, segundo a viação, fortalece a conexão da empresa com seus colaboradores e passageiros. “A iniciativa é uma demonstração do nosso compromisso em criar ambientes saudáveis e cuidar das pessoas”, afirma Lincon Lourenço, diretor executivo da empresa. Com ações que visam sensibilizar sobre a importância do autocuidado e do apoio emocional, a Adamantina pretende se posicionar como uma empresa que valoriza o bem-estar coletivo, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho.

A Expresso Adamantina, que possui mais de 60 anos de atuação no transporte de passageiros no país, atua em mais de 10 estados e atende mais de 300 destinos. São mais de 2 mil passageiros transportados diariamente em uma frota moderna composta por veículos de última geração.

Website: https://expressoadamantina.com.br/