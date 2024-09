Cashback movimenta comércios e atrai consumidores

No Brasil, 83,2% dos consumidores preferem comprar de empresas que oferecem programas de fidelidade e, entre os modelos de benefícios, o cashback aparece em primeiro lugar, sendo o preferido para um terço dos brasileiros. Os dados são da terceira edição da pesquisa “Panorama da Fidelização no Brasil”, realizada pela ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização), que indica ainda que 53,8% dos entrevistados afirmaram que receber benefícios por compras que já fariam de qualquer forma é o principal motivo pelo qual participam dos programas de fidelidade.

Com impacto para os dois lados do balcão, os benefícios do cashback não se restringem aos consumidores, mas também favorece os comércios locais. Em 2022, por exemplo, o mercado de cashback movimentou R$ 11 bilhões no Brasil, de acordo com levantamento da Cuponomia. Além disso, segundo dados do Sebrae, cerca de 6,4 milhões de empresas já oferecem este benefício no país.

Uma estratégia “ganha-ganha-ganha”

Alan Cruz mora no interior de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, e é adepto dos programas de cashback. O mineiro é cliente da empresa Cartão de TODOS, que conta com um sistema próprio de cashback que conecta centenas de marcas e comércios parceiros de todo o País aos consumidores, que podem fazer compras e receber parte do dinheiro de volta.

“Utilizo o programa de cashback do Cartão de TODOS há dois anos, principalmente para consultas médicas, dentista e até para comprar os óculos do meu filho”, conta Cruz. Para ele, “o benefício de cashback é um incentivo a mais para comprar nas lojas parceiras e como a rede de parceiros é grande e contempla produtos e serviços de quase todas as áreas, fica fácil acumular cashback”.

Do outro lado do balcão, Vanessa Moreira administra a rede de Supermercados Moreira, com unidades em São Carlos, cidade do interior de São Paulo, e disponibiliza o programa de cashback do Cartão de TODOS para os consumidores. “O cliente que tem cashback se torna mais fiel, vem mais vezes à nossa loja e o nosso ticket médio aumenta consequentemente, porque ele pode usar o cashback que já possui”, destaca.

Como intermediador do benefício de cashback entre cliente e comércio, somente em 2024, o Cartão de TODOS já proporcionou mais de R$ 35,4 milhões em dinheiro de volta para seus filiados. Com o objetivo de empoderar as populações das classes C e D, facilitando o acesso a serviços de saúde, educação e lazer, o Cartão de TODOS traz o cashback como mais um mecanismo utilizado pela marca em prol deste ideal. “Além de movimentar os comércios locais, a estratégia é positiva também para os consumidores, principalmente para famílias de baixa renda, em que cada centavo economizado faz a diferença no orçamento”, afirma Mariana Rangel, Diretora de Marketing do Cartão de TODOS.

Com tecnologia aplicada para o desenvolvimento de seu aplicativo próprio, os filiados do Cartão de TODOS têm sua carteira digital na palma da mão. “Nós disponibilizamos no app centenas de marcas parceiras, desde supermercados, farmácias e postos de combustíveis, por exemplo, e cada parceiro especifica a porcentagem de cashback concedida em cada compra”, explica Rangel.

Em programas de benefícios, como cashbacks, todas as partes são beneficiadas. Segundo a pesquisa da ABEMF, 64,1% dos consumidores acreditam que os programas de fidelidade trazem benefícios tanto para as companhias quanto para os consumidores e 93,9% veem essas marcas como confiáveis e transparentes. Ao estabelecer o cashback como atrativo, as empresas assumem o papel importante de educar os consumidores brasileiros para essa nova moeda econômica, a fim de que as vantagens sejam utilizadas da melhor maneira.

Website: https://www.cartaodetodos.com.br/