GELITA lança plataformas digitais para VERISOL® no Brasil

A GELITA, uma das líderes globais em inovação e tecnologia na produção de proteínas de colágeno, acaba de lançar plataformas digitais (Instagram, Facebook e TikTok) para VERISOL®, peptídeo bioativo de colágeno utilizado como ingrediente em mais de 300 marcas no mundo todo e o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como substância bioativa para a manutenção da saúde da pele. Os perfis têm o intuito de concentrar informações sobre o ingrediente, incluindo conteúdo científico, e manter informados consumidores, nutricionistas, dermatologistas e clientes da indústria.

As plataformas trazem conteúdo de impacto no dia a dia das pessoas, voltados ao bem-estar e a cuidados diários com a pele. Em redes sociais, a empresa poderá educar o público sobre os benefícios do VERISOL®, interagir em tempo real, e criar uma comunidade engajada com saúde e beleza. “Essas plataformas permitem a interação com quem já incluiu a suplementação com colágeno em sua rotina, fortalecendo a confiança na marca, além de conectar e engajar novos seguidores, influenciadores e clientes”, explica Leia Tomaz, diretora comercial para América do Sul da GELITA.

Novo site

Em março de 2024, a GELITA também lançou um novo site em resposta às frequentes dúvidas recebidas através do site corporativo, tanto de consumidores quanto de profissionais de saúde, referentes aos produtos que contêm ou não o VERISOL®. Agora, interessados podem encontrar uma lista de parceiros certificados em verisolbrasil.com.br com informações sobre onde adquirir os produtos no Brasil, sejam alimentos ou suplementos. O site também tem informações sobre o ingrediente, resultados dos estudos clínicos e uma área com as perguntas mais frequentes.

Website: https://verisolbrasil.com.br/