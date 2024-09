Banco Morgan Stanley lança relatório sobre a UniFECAF

O Centro Universitário UniFECAF, localizado em Taboão da Serra, foi case em um recente relatório divulgado pelo Morgan Stanley, que estudou sobre a estratégia acadêmica da instituição, focada na empregabilidade de seus alunos. Fundada em 2015, a UniFECAF vem se consolidando no competitivo mercado educacional brasileiro ao implementar um modelo de ensino que prioriza a preparação de seus estudantes para os desafios do mercado de trabalho.

De acordo com o relatório, a UniFECAF tem a capacidade de manter uma grade curricular atualizada. Essa abordagem é complementada por investimentos contínuos na experiência acadêmica dos alunos, refletindo um compromisso da instituição com a formação profissional de qualidade. Atualmente, o centro universitário conta com aproximadamente 7 mil alunos no ensino presencial e cerca de 19 mil estudantes matriculados na modalidade a distância, um público majoritariamente oriundo da classe média baixa.

Um dos grandes desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior no Brasil é a retenção de alunos, especialmente em cursos a distância, que historicamente apresentam taxas mais elevadas de evasão.

A UniFECAF, alinhada às tendências educacionais contemporâneas, tem adotado estratégias para estimular o engajamento e melhorar a retenção de seus estudantes, com resultados significativos. Enquanto a taxa de evasão no primeiro ano de cursos a distância chega a 20%, essa porcentagem cai para 12-13% nos anos subsequentes, um indicador de sucesso das medidas implementadas pela universidade.

Apesar de operar com margens operacionais em torno de 20%, ligeiramente abaixo da média do setor, a instituição mantém uma postura firme quanto à sua expansão e à retenção de alunos, com um olhar atento à qualidade de ensino. O relatório mostra que, embora as margens não sejam tão expressivas, a UniFECAF continua com um crescimento sustentável, sobretudo na modalidade de ensino a distância.

O aumento de número de polos educacionais é outro indicador de expansão da UniFECAF, que passou de 400 para 600 unidades em apenas um ano, fortalecendo ainda mais sua presença no cenário nacional. Essa expansão tem sido vista como um movimento para garantir maior capilaridade e alcance, oferecendo oportunidades de ensino de qualidade em diversas regiões do Brasil.

Por fim, o relatório do Morgan Stanley aponta que o principal desafio da UniFECAF nos próximos anos será equilibrar alguns fatores: qualidade, escala e lucratividade. Com a expansão contínua de suas atividades no setor educacional, a instituição precisará manter o foco no ensino, sem abrir mão do crescimento e da rentabilidade, garantindo, assim, seu lugar no cenário da educação superior brasileira.

Website: https://www.unifecaf.com.br/