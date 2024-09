Inovações em legal operations podem otimizar gestão jurídica corporativa

Diante da demanda por eficiência e redução de custos, empresas buscam soluções para otimizar suas operações jurídicas. A MMADVS busca atuar nesse cenário com inovações em legal operations, que visam automatizar processos, reduzir o tempo gasto com burocracias e garantir uma gestão mais estratégica das questões jurídicas corporativas.

No mercado em geral, os departamentos jurídicos corporativos estão priorizando a adoção de tecnologias que automatizem tarefas repetitivas até 2025, o que reflete a importância dessa tendência.

A MMADVS, dedicada a consultoria e serviços jurídicos, traz essas inovações para seus clientes, com foco na melhoria da eficiência operacional. “Nossa missão é transformar a forma como as empresas lidam com seus desafios jurídicos, aplicando tecnologia e estratégias que simplifiquem processos complexos”, afirma Paula Caldeira, sócia sênior da MMADVS.

Ela acrescenta que, com o uso de ferramentas digitais avançadas, é possível otimizar fluxos de trabalho e garantir maior segurança e conformidade jurídica. Com experiência em legal operations, a MMADVS também oferece suporte consultivo e jurídico, facilitando a adaptação de empresas às regulamentações.

“Temos observado uma crescente demanda por soluções que tornem o departamento jurídico mais ágil e estratégico. Nossa abordagem está em garantir que essas empresas possam focar em seus negócios principais”, conclui Caldeira.

Website: https://www.linkedin.com/company/martins-miguel-sociedade-de-advogados/