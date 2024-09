A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje o lançamento dos seus novos sistemas de armazenamento totalmente flash NetApp ASA A-Series, otimizados para o armazenamento em bloco para permitir a modernização do armazenamento em todas as empresas. Com estes novos sistemas e avanços contínuos da infraestrutura de dados inteligente da NetApp, os clientes não precisam mais fazer concessões entre a simplicidade operacional, os recursos de ponta e a acessibilidade em seu armazenamento.

Os novos sistemas NetApp ASA A-Series totalmente flash auxiliam os clientes a administrarem suas cargas de trabalho de armazenamento em bloco mais avançadas, oferecendo três benefícios principais:

Simplicidade : os clientes podem aproveitar a solução de armazenamento, que é tão simples que qualquer pessoa pode implantar, gerenciar e atualizar. Com implantação em minutos e provisionamento em segundos, a adoção de sistemas ASA é rápida e sem complexidades. O gerenciamento diário, impulsionado por AIOps integrados e uma profunda integração com o VMware, é uma tarefa que qualquer pessoa pode realizar.

Para dar suporte ao novo ASA A-Series, a NetApp aprimorou seu serviço Data Infrastructure Insights, antigo Cloud Insights, para elevar os recursos de monitoramento e análise da plataforma ASA. Com estas atualizações, os clientes podem gerenciar melhor a visibilidade, otimização e confiabilidade de sua infraestrutura de dados para aumentar a economia e o desempenho.

“Nossos clientes dizem que as exigências em sua infraestrutura continuam a se intensificar, por isso, precisam de sistemas de armazenamento que ofereçam valor real por meio de potência, acessibilidade e simplicidade”, disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente geral de Armazenamento Empresarial na NetApp. “Como os novos sistemas NetApp ASA A-Series, nossos clientes podem modernizar suas operações para atender às demandas de cargas de trabalho mais poderosas em armazenamento em bloco sem ter que escolher entre simplicidade operacional e recursos de ponta. Operações mais simples a um preço acessível garantem que nossos clientes tenham o tempo e recursos para aplicar seus poderosos sistemas de armazenamento para promover a inovação em seus negócios.”

Investimento contínuo em infraestrutura de dados inteligente

Além do ASA A-Series, a NetApp continua a avançar na infraestrutura de dados inteligentes com o lançamento de vários novos aprimoramentos em seu portfólio, incluindo:

Novos Sistemas FAS : a NetApp adicionou ao seu portfólio arrays de armazenamento de flash híbrido com novos sistemas FAS 70 de médio porte e FAS 90 de alto nível. O NetApp FAS é ideal para se chegar a um baixo custo de dados ao longo do seu ciclo de vida por meio da hierarquização automática de dados frios. Estes sistemas oferecem armazenamento de backup acessível, mas de alto desempenho, proporcionando um cofre cibernético seguro para recuperação de ataques de ransomware.

“O que diferencia a NetApp não é apenas a força de seus sistemas de armazenamento, conforme demonstrado por seu novo ASA A-Series, mas também o seu portfólio abrangente de soluções para dar suporte a operações de dados no local e na nuvem”, disse Simon Robinson, analista principal, Enterprise Strategy Group, parte da TechTarget. “A definição de valor está mudando para os clientes de TI. Não se trata mais apenas de preço ou desempenho; trata-se de ambos. As empresas executam cargas de trabalho cada vez mais avançadas, mas precisam fazer isso com orçamentos que possam sustentar a longo prazo. Ao reunir uma simplicidade incrível para cargas de trabalho de armazenamento em bloco com desempenho impressionante e TCO acessível em seu ASA A-Series, a NetApp proporciona às empresas as ferramentas necessárias para alcançarem o sucesso na era dos dados e da inteligência artificial.

A NetApp está aceitando pedidos para o ASA A-Series, que começará a ser enviado no final de outubro de 2024.

