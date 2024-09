A Xsolla, empresa global de comércio de videogames, anunciou hoje a nomeação de Zoran Vasiljev como vice-presidente sênior de Parcerias Estratégicas Globais, a partir de 1º de outubro. Zoran se juntaàXsolla com uma vasta experiência e um histórico distinto em monetização digital e liderança de negócios internacionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240924044139/pt/

(Graphic: Xsolla)

Um experiente executivo de nível C e empreendedor em série, Zoran Vasiljev é conhecido por suas contribuições inovadoras para a digitalização e monetização. Com uma carreira marcada por seis empreendimentos bem-sucedidos e cargos executivos significativos, ele tem impulsionado consistentemente o crescimento e a transformação estratégica em vários mercados. Anteriormente, Zoran atuou como CEO da Centili e da Apigate e ocupou cargos de liderança importantes na Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners e Peppers & Rogers Group.

A expertise de Zoran em monetização de experiências digitais, modelos de negócios de plataforma e estratégias disruptivas para telecomunicações e mídia o posicionou como uma autoridade de destaque. Sua influência foi reconhecida com um lugar entre os TOP100 executivos a serem observados pela FinTech Magazine, destacando seu impacto no setor.

“A nomeação de Zoran Vasiljev como vice-presidente sênior de Parcerias Estratégicas Globais é um desenvolvimento chave para a Xsolla”, disse Shurick Agapitov, fundador e CEO da Xsolla. “Sua vasta experiência e liderança comprovada nos setores digital e de telecomunicações estão perfeitamente alinhadas com nossa visão de avançar no comércio de jogos e expandir nosso alcance global. Estamos confiantes de que Zoran desempenhará um papel crucial no aprimoramento de nossas parcerias estratégicas e no impulso ao nosso sucesso contínuo no setor de jogos”.

“Juntar-seàXsolla é uma oportunidade empolgante de fazer parte de uma empresa com um impressionante conjunto de soluções para comércio de jogos e uma equipe excepcional”, disse Zoran Vasiljev. “A evolução dinâmica dos jogos móveis e a mudança no cenário de pagamentos apresentam oportunidades fascinantes. A Xsolla está posicionada de forma única para guiar nossos parceiros em direção a um futuro sustentável e lucrativo. À medida que navegamos pelas mudanças econômicas e tecnológicas que impactam o setor de jogos, focaremos em impulsionar a inovação, expandir nossas parcerias globais e oferecer um valor excepcional para comerciantes e consumidores”.

A nomeação de Zoran reflete o compromisso da Xsolla com o aprimoramento de sua rede global e com o avanço de suas soluções de comércio de jogos. Seu amplo conhecimento do setor e sua visão estratégica impulsionarão o sucesso contínuo e a expansão global da empresa.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240924044139/pt/

Derrick Stembridge

Diretor Global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com