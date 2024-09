A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), provedora líder de soluções inteligentes de software solar e energia, anunciou hoje sua colaboração com a PROINSO, provedora global de equipamentos e desenvolvedora solar, para apoiar os instaladores de sistemas solares na Costa Ricaàmedida que a norma de desligamento rápido NEC 690.12 se torna um requerimento no mercado. O mercado solar do país vê um potencial inexplorado, enquanto mantém uma reputação como líder em iniciativas de energia renovável, garantindo que conformidade com essa norma de segurança se torne cada vez mais vital para novos projetos fotovoltaicos (FV). Através dessa colaboração, a PROINSO continuará capitalizando na sua presença de mercado, fornecendo produtos de energia de alta qualidade para empresas solares locais, incluindo uma linha abrangente de soluções Tigo que lidam com desligamento solar rápido, monitoramento ao nível do módulo e otimização.

"Estamos entusiasmados por trabalhar com a Tigo para ajudar as empresas a adotar a NEC 690.12 nos projetos solares na Costa Rica", afirmou Carlos Romero, codiretor-administrativo da PROINSO. "Nossa parceria com a Tigo destaca nossa visão compartilhada de apoiar a expansão do setor solar na Costa Rica, bem como nos outros territórios na América Latina que adotam o requerimento RSD, e oferecer aos nossos clientes soluções avançadas de desligamento rápido que aprimoram a segurança e o desempenho".

A implementação da NEC 690.12 faz parte de um esforço mais amplo na Costa Rica de melhorar a segurança da energia solar ao garantir que os sistemas solares possam ser rapidamente desenergizados durante emergências dentro das instalações. As soluções de desligamento rápido da Tigo foram criadas para estar em conformidade com essas normas, oferecendo confiabilidade e facilidade de integração para os instaladores de sistemas solares. As soluções inovadoras da empresa são vitais quanto a satisfazer esse requerimento, oferecendo eletrônica de potência em nível de módulo (MLPE, module-level power electronics) moderna e atualizada que apresenta compatibilidade com os transmissores RSS da Tigo com tecnologia Pure Signal™ e oferece a opção de desligamento rápido de múltiplos fatores (MFRS, Multi-Factor Rapid Shutdown) para sinalização de segurança redundante em aplicações críticas de energia.

"O comprometimento da Costa Rica com avançar a tecnologia solar e garantir segurança através de normas como a NEC 690.12 é louvável", afirmou Marcia Cesare, diretora da Tigo na América Latina. "Estamos orgulhosos por apoiar esta iniciativa por meio do fornecimento de soluções de ponta e do trabalho em colaboração estreita com aliados experientes, como a PROINSO, para fornecer valor excepcional para a comunidade de energia solar."

Os requerimentos de desligamento solar rápido continuam sendo implementados ao redor do mundo, e a Costa Rica se junta ao Brasil,àRepública Tcheca,àEslovênia e outras 34 nações no que diz respeito a decretar mandados para tecnologia de segurança solar. Também cada vez mais requerido por empresas globais para áreas de construção offshore e seguradoras, o desligamento rápido permite que sistemas solares FV sejam desenergizados rapidamente durante emergências ou manutenção. Para satisfazer o crescente número de requerimentos regulatórios ao redor do mundo, a tecnologia de desligamento rápido da Tigo tem conformidade com a UL 1741, a norma para segurança de inversores, conversores, controladores e equipamentos de sistema de interconexão para uso com recursos de energia distribuída, bem como requerimentos de desligamento rápido do Código Elétrico Nacional (NEC, National Electric Code) dos EUA. Mais de 10 milhões de produtos MLPE da Tigo foram instalados em todo o mundo e fornecem sistema solar otimizado, monitorado e seguro para proteger a infraestrutura de energia solar crítica. A geração atual de dispositivos Tigo TS4 MLPE são certificadas para trabalhar com 2.124 modelos de inversores e tem o apoio de alguns dos melhores termos de garantia do setor.

Para mais informações e recursos relacionados com as soluções de desligamento rápido da Tigo, veja o Compromisso com o desligamento rápido confiável (tigoenergy.com) e faça o curso de Design e Instalação do TS4, disponível sob demanda e em espanhol.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e produção de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina o seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics, eletrônica de potência em nível de módulo) e a tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados na nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos de MLPE da Tigo potencializam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

