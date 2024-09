A epiplex.ai (anteriormente conhecida como Epiance Software), provedora líder de plataforma de inteligência e descoberta de processos alimentadas por IA, tem o prazer de anunciar a nomeação do Sr. Raghunath Subramanian como seu novo presidente global e CEO.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240917759062/pt/

Raghunath Subramanian, CEO of epiplex.ai, driving AI-based enterprise solutions (Photo: Business Wire)

Em seu cargo como presidente global e CEO, o Sr. Raghu conduzirá a visão estratégica da empresa de acelerar o crescimento de receitas em todos os mercados internacionais, estabelecendo a epiplex.ai como marca global líder, fortalecendo a liderança executiva, impulsionando soluções empresariais inovadoras alimentadas por IA e fornecendo sucesso excepcional ao cliente.

"O Sr. Subramanian tem mais de 25 anos de experiência em construção de ofertas para nicho do setor e ampliação de negócios globais, com uma combinação única de expertise de tecnologia e profunda perspicácia empresarial. Sua liderança marca um momento crucial para a epiplex.aiàmedida que a empresa embarca em uma fase ambiciosa de crescimento, posicionando-se como líder global em inteligência de processos alimentada por IA e automação", afirmou Rashmi, fundadora e presidente executiva da epiplex.ai.

Antes de trabalhar na epiplex.ai, o Sr. Subramanian participou da fundação da UiPath, líder global em tecnologias de automação inteligente, onde atuou como CEO na Índia e, mais tarde, como presidente. Ele também é investidor ativo e membro do conselho em várias startups, com foco em ser pioneiro em soluções impulsionadas por IA, energia verde, mídia social, e-mobilidade e entretenimento.

"Ser o CEO da epiplex.ai é uma oportunidade empolgante de expandir com base em seu forte legado de mais de duas décadas de inovação, atendendo mais de 1.000 clientes em todo o mundo", afirmou o Sr. Subramanian. "Estamos entrando em um período dinâmico de crescimento, e espero contribuir para o avanço das tecnologias da nova era impulsionadas por IA que vão conduzir a próxima onda de transformação digital nas empresas do mundo todo. Minha experiência na @actyv.aiabriu caminho para sinergias poderosas com a epiplex.ai, nos permitindo aproveitar todo o potencial da IA. Juntos, estamos prontos para redefinir o futuro da IA empresarial e da hiperautomação. Estou entusiasmado para impulsionar crescimento e fornecer valor excepcional aos mercados globais!"

Rashmi Aiyappa, fundadora e presidente executiva, e Ravi Ramamurthy, vice-presidente e diretor de inovação da epiplex.ai, compartilharam que têm confiança inabalável na habilidade do Sr. Subramanian de liderar a empresa a novos níveis. "A expertise de Raghu em expansão de negócios, suas excepcionais habilidades de liderança humana, seu afiado tino empresarial e sua capacidade comprovada de executar estratégias de crescimento serão essenciais para impulsionar a epiplex.ai em direção aos seus ambiciosos objetivos", observaram.

Sobre a epiplex.ai:

A epiplex.ai (anteriormente Epiance Software) é provedora líder em plataformas de inteligência e descoberta de processos habilitadas por IA. As soluções alimentadas por IA da empresa capacitam os empreendimentos a aprimorar a eficiência operacional, otimizar processos empresariais e alcançar a transformação digital. Com expertise em captação de processos, extração de tarefas, automação e adoção digital em mais de 45 mercados verticais, a epiplex.ai foi reconhecida como Competidora Principal na Avaliação PEAK Matrix®? de produtos de inteligência para interação digital 2024 do Everest Group. A epiplex.ai tem parceria com organizações no mundo todo para impulsionar crescimento e sucesso.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240917759062/pt/

Vivek Patial

Chefe de marketing e desenvolvimento de negócios

+919717445111

Vivek.patial@epiplex.ai