Neste mês, a campanha Setembro Amarelo está em pauta para conscientizar, desmistificar e incentivar a busca por ajuda em questões relacionadas ao suicídio e aos cuidados com a saúde mental. A atividade física está entre as iniciativas que podem colaborar com a saúde de forma geral, incluindo também as questões psíquicas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atividade física regular pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, que causam quase três quartos das mortes em todo o mundo. A atividade física também pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral.

"Oferecemos uma variedade de opções de atividades físicas que podem atender a todos os gostos e objetivos: musculação, exercícios em grupo, dança, lutas, práticas aquáticas, entre outros. O importante é que cada pessoa encontre no esporte uma forma de viabilizar o bem-estar do corpo e da mente", afirma o Gerente técnico da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, da Cia Athletica.

Entre os benefícios de ter uma rotina de atividades esportivas, Cacá Ferreira destaca a redução do estresse e da ansiedade, o combate à depressão, o aumento da autoestima, a melhora da qualidade do sono e o estímulo ao convívio social.

Um estudo do American Journal of Preventive Medicine demonstrou que a prática regular de exercícios pode aumentar a autoestima em até 10% após seis semanas de exercícios regulares, como musculação e atividades aeróbicas. Pesquisas da Harvard Medical School também revelaram que o exercício regular pode melhorar em 20% a 30% a capacidade de concentração e memória em adultos e idosos.

O Gerente técnico da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, destaca algumas dicas de atividades que colaboram com a saúde mental:

Caminhada e corrida: reduzem a ansiedade e melhoram o humor.

Yoga: ajuda a relaxar e reduzir o estresse.

Musculação: promove confiança.

Atividades em grupo: melhoram o convívio social, essencial para a saúde mental.

Website: https://www.ciaathletica.com.br