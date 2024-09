Teuto é premiado na 51ª edição do ranking Melhores e Maiores da Exame

Em 2024, no ano que completou 77 anos, o Laboratório Teuto foi reconhecido novamente no ranking Melhores e Maiores da Revista Exame, na categoria Farmacêutico e Beleza, ocupando o terceiro lugar.

O ranking é uma das mais tradicionais premiações da economia brasileira, reconhecendo, ao longo de cinco décadas, o desempenho das maiores empresas do país. A avaliação considera critérios como resultados contábeis, governança, responsabilidade socioambiental e crescimento dentro do segmento nos últimos cinco anos.

Segundo a Exame, as empresas premiadas em 2024 representam 63,2% do PIB brasileiro, com base nos resultados financeiros divulgados pelas próprias companhias. Com mais de 77 anos de atuação, o Teuto continua sendo uma das principais referências no setor farmacêutico, contribuindo para o acesso a medicamentos no país.

"Participar do ranking da Exame é importante para reafirmar nosso compromisso com o mercado farmacêutico e o sistema de saúde do Brasil e dos países onde atuamos", diz o presidente do conselho do Teuto, Ítalo Melo. "Estamos em um momento de crescimento para outros segmentos".

Especialidades

O Teuto vive uma nova fase com a criação da unidade de negócios Teuto Especialidades, que marca sua entrada no mercado de biossimilares oncológicos, com a biOncologia Teuto. A iniciativa busca oferecer medicamentos com qualidade garantida a preços mais acessíveis, gerando impacto positivo no sistema de saúde. “Isso vai ao encontro com o nosso propósito de construir um mundo melhor e mais saudável, através da ciência”, reforça Ítalo.

Editor responsável pela edição Melhores e Maiores da Exame, Ivan Padilha ressaltou os critérios utilizados na premiação: "Melhores e Maiores premia empresas que tiveram bom resultado financeiro no ano, apresentaram crescimento sustentável nos últimos cinco anos e seguiram práticas ESG. As 1.000 empresas que estão no ranking desta edição faturaram, juntas, R$ 8,28 trilhões, 5,5% a mais do que em 2022".