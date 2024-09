Grupo Salt cresce 50% ao ano e visa dominar lazer da ZN

Nos últimos anos, a Zona Norte de São Paulo tem experimentado um crescimento significativo no setor de entretenimento, impulsionado por grandes projetos e investimentos. O Grupo Salt faz parte desse movimento e tem demonstrado uma trajetória de expansão significativa, crescendo 50% desde 2022. Com o faturamento anual de aproximadamente R$ 15 milhões, o grupo conta atualmente com cinco unidades entre as casas do Salt Burger n’ Bar, Salt ZN Pizza Bar, Salt Bakery e Salt Beach Club.

Como prova desse crescimento, a companhia acaba de anunciar a inauguração de mais uma unidade da Salt Beach Club. Inaugurada no final de julho, a nova unidade vai contar em breve com um Salt Burger dentro, ampliando ainda mais as ofertas da casa. Segundo Pedro Antonelli, sócio-fundador do Grupo Salt, as expectativas para o futuro são promissoras. “Projetamos um crescimento de 40% para este ano e continuamos a buscar novas oportunidades de expansão”, afirma o empresário.

Com o compromisso de proporcionar experiências no entretenimento da região, o Grupo Salt também lança o Club Salt que envolve todas as casas e parceiros da Zona Norte, tais como Academia Edge Life Sports, Authentic Feet do Santana Park Shopping, Joy Sushi, Espaço Bê & Bê Spa, Barbudos Barbearia, Sorella Store, entre outras marcas que apresentam benefícios como descontos e condições especiais para os assinantes. “Nosso objetivo é solidificar o posicionamento como um verdadeiro complexo de entretenimento na Zona Norte de São Paulo”, conta Rafael Rizzo, sócio-fundador do Grupo.

Entretenimento para todos os gostos

O Salt Burger n’ Bar, fundado em 2018, está localizado em uma casa histórica, que está presente no bairro há mais de 50 anos. Com mais de 4 mil sandubas vendidos e cerca de uma tonelada de batatas fritas consumidas por mês, a hamburgueria é reconhecida por seus hambúrgueres artesanais. Entre os destaques do menu está o lanche que leva o nome da casa: SALT BURGER - um dos mais vendidos - feito com pão de brioche, blend artesanal, queijo gouda, cebola assada, bacon caramelizado e maionese de mostarda fermentada em cerveja IPA, acompanhado de batatas fritas artesanais.

Já o Salt ZN Pizza Bar foi inaugurado em 2019 e celebra os sabores da pizza napoletana, feitas com massa de longa fermentação de 48 horas e molho de tomate italiano. Além das pizzas, o estabelecimento oferece uma variedade de entradas, uma carta autoral de drinks e uma seleção de vinhos. Entre as sugestões mais pedidas pelos clientes está o Tour of Salt, feito de crostini de parmesão, servido com burrata, mix de tomatinhos confit, prosciutto crudo e manjericão e a Pizza no sabor de Margherita Napoletana, feita com molho de tomate, muçarela de búfala, aliche, manjericão e azeite.

A Salt Bakery conta com produção artesanal. A padaria tem duas casas no bairro de Santana, sendo uma delas para atendimento ao público e outra exclusivamente para a infraestrutura de padaria e confeitaria. O cardápio oferece opções de refeições para qualquer hora do dia: seja para um café da manhã, almoço ou lanche da tarde.

O Salt Beach Club, por sua vez, é um destino de entretenimento com uma estrutura e professores que recebe mais de 500 alunos por mês, além de um rooftop privativo para realização de eventos de até 200 pessoas. O complexo conta com quatro quadras de areia, dedicadas a modalidades populares como futevôlei, beach tennis e vôlei de praia. O grupo também acaba de inaugurar mais uma unidade do Beach Club, levando toda a sua bagagem e experiência para os moradores e frequentadores do bairro da Cantareira, também na Zona Norte da capital paulista.

Por fim, o Club Salt chega para somar a jornada de experiências oferecidas pelo Grupo. A iniciativa é dedicada a valorizar o comércio da região e oferecer vantagens exclusivas. A mensalidade para assinantes tem o custo de R$24,90.

Website: https://www.instagram.com/grupo.salt/