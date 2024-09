Investimento imobiliário em Cascais atrai brasileiros

Cascais é uma vila portuguesa localizada na região de Lisboa, com cerca de 215 mil habitantes, conhecida por ser um destino turístico popular. Destino cada vez mais desejado, num país eleito como um dos melhores pontos de interesse de turistas pela World Travel Award, a cidade se orgulha de seus 943km de costa, belas paisagens litorâneas, com praias famosas que se pode aproveitar o ano inteiro.

A cidade oferece qualidade de vida e proximidade de uma capital, fica apenas a 30 km da Lisboa. Segurança é outro atrativo desse país, segundo o Global Peace Index 2023, Portugal ocupa o 6º lugar no ranking global, sendo o 4º país mais seguro da União Europeia. Com tantos atrativos, a cidade de Cascais, tem sido procurada por brasileiros interessados em adquirir imóveis no exterior.

Natasha Breda, CEO da Liará Imóveis, destaca a combinação de tranquilidade e proximidade com a capital: "Cascais é um lugar onde as pessoas podem viver com tranquilidade, aproveitar a proximidade com Lisboa, 30 minutos de carro e, ao mesmo tempo, desfrutar de um ambiente seguro e familiar".

Por que Cascais?

A cidade oferece um estilo de vida sofisticado e tranquilo, com uma infraestrutura de alto padrão que inclui escolas internacionais, hospitais de qualidade, e uma rede de transportes eficiente. Além disso, Cascais é conhecida por suas belas paisagens costeiras, com praias que atraem tanto turistas quanto moradores locais.

"Para os brasileiros, a afinidade cultural e o idioma comum fazem de Portugal, e especificamente de Cascais, um destino natural para se estabelecer. A estabilidade econômica do país, com certeza, é fator decisivo na escolha de Cascais", explica Natasha. Hoje, o equilíbrio da economia é particularmente propício a investir em imóveis na região.

As pesquisas apontam um crescimento consistente nos preços dos imóveis, o que torna o investimento na área uma decisão acertada. Programas de investimento têm atraído investidores de todo mundo, como comprova o relatório da Knight Frank The Wealth Report 2021, classificando Lisboa como uma das poucas cidades em todo o mundo que pode registar um aumento na ordem dos 4% nos preços dos imóveis de luxo.

"Vale lembrar que a demanda por imóveis em Cascais não é apenas interna, mas internacional, o que reforça a tendência de valorização", acrescenta Natasha. Outro fator a considerar é o programa de Golden Visa, direcionado a investidores estrangeiros que, ao fazerem investimentos qualificados em Portugal (como compra de imóveis ou criação de empregos), podem obter um visto de residência com a possibilidade de se tornarem cidadãos portugueses após um período de cinco anos. Já o Estatuto de Residente Não Habitual (RNH) é um regime fiscal especial que oferece vantagens para expatriados que se tornem residentes fiscais em Portugal. Durante um período de 10 anos, esses residentes podem se beneficiar de um regime fiscal especial, o que inclui isenções fiscais sobre rendimentos obtidos no exterior e uma taxa reduzida de imposto sobre rendimentos de trabalho em Portugal.

“O crescimento do turismo na região tem impulsionado a procura por locações de curto e longo prazo, proporcionando uma oportunidade adicional de rendimento para quem adquire imóveis com esse propósito. Esse é o momento estratégico para investir”, afirma a CEO da Liará.

Website: https://www.instagram.com/liara_imoveis/