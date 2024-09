EcoRodovias iniciará 217 km de obras de ampliação até 2025

Até o ano de 2025, a EcoRodovias vai iniciar 217,45 quilômetros de ampliações rodoviárias, entre duplicações, faixas adicionais e vias marginais que, somadas a muitos novos dispositivos, vêm aumentar a capacidade de fluxo da sua malha viária. A companhia, por meio de 11 concessionárias que atuam em oito estados, tem o compromisso de realizar R$ 40 bilhões em investimentos em seus contratos de concessão de rodovias, sendo o mais recente da EcoNoroeste, em São Paulo, que vai até 2053.

“São obras que representam um investimento significativo na infraestrutura e logística do país, com benefícios socioeconômicos para as regiões onde atua, com geração de emprego e renda. Os usuários das rodovias vão perceber ganhos como redução do tempo de viagem e aumento do conforto e da segurança viária”, avalia Filippo Chiariello, diretor de Engenharia Corporativa na EcoRodovias.

A companhia lembra que as obras também têm potencial para contribuir com sua meta de redução de 50% dos acidentes fatais em sua malha até 2030, quando comparado a 2021, acompanhando a diretriz da ONU relativa à Década de Ação para Segurança Rodoviária. “Em todos os nossos projetos e obras, consideramos aspectos de sustentabilidade. Sempre que viável, adotamos soluções com menos impacto ambiental; temos metas muito claras de redução das emissões de gases de efeito estufa, entre outras voltadas à sustentabilidade. Essa orientação passa, inclusive, pela escolha dos nossos principais fornecedores, que também devem seguir uma agenda ESG alinhada com os valores da EcoRodovias”, afirma Chiariello. Como exemplo, a empresa relaciona algumas das obras desse pacote de intervenções.

RJ/MG

Nas rodovias administradas pela EcoRioMinas, que opera trechos da BR-116, BR-465 e BR-493, no RJ e em MG, por exemplo, os trabalhos irão abranger aproximadamente 112 quilômetros, incluindo duplicações, faixas adicionais e novas vias marginais. A concessionária também irá implantar passarelas para pedestres, acessos, dispositivos de retorno, alças de conexão, interseções, além da construção de uma nova ponte sobre o Rio Doce, na BR-116, em Governador Valadares (MG).

GO/TO

Já nos trechos sob concessão da Ecovias do Araguaia, os trabalhos incluirão 60 quilômetros de duplicações e 27 quilômetros de novas vias marginais, além da implantação de passagens em desnível, interseções, retornos e passarelas, abrangendo seis municípios de GO e TO.

Na BR-050, rodovia administrada pela concessionária Eco050, serão 15 quilômetros de duplicações e 19 quilômetros de novas vias marginais concluídas até agosto de 2025. As principais obras, iniciadas em 2023, abrangem os municípios de Cristalina (GO) e Catalão (GO).

Pavimento

Além de obras que ampliam a capacidade de determinados trechos de rodovias, as concessionárias da EcoRodovias mantêm intensos serviços de conservação especial dos pavimentos em todas as suas unidades. Em especial, na EcoNoroeste, concessionária que atua no Noroeste de São Paulo e é a unidade mais recente do grupo, os trabalhos iniciais restabeleceram a condição segura de rolamento de importantes eixos rodoviários do interior do estado. Atualmente, a programação no pavimento também inclui as malhas rodoviárias da Ecoponte, Eco135, Eco101, Ecosul, Ecovias, Ecopistas, Ecovias do Araguaia, Eco050, Ecovias do Cerrado e EcoRioMinas.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.

Website: https://www.ecorodovias.com.br