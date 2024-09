A Copeland, fornecedora global de soluções climáticas sustentáveis e líder nos setores de HVAC, refrigeração e compressão industrial, anunciou que Jagadish Keswani ingressará na Copeland como presidente da recém-formada unidade de negócios regional da Índia, Oriente Médio e África. A Copeland é uma empresa autônoma e uma empresa do portfólio da Blackstone, a maior gestora de ativos alternativos do mundo, em seu Capital Partners Fund XIII.

Jagadish Keswani, president, India, Middle East and Africa for Copeland (Photo: Business Wire)

“Jagadish é uma excelente adiçãoàequipe executiva da Copeland e traz consigo uma vasta experiência na indústria nesta região de alto crescimento. A experiência, a energia e o alinhamento de Jagadish com a cultura que estamos estabelecendo em toda a Copeland garantirão que ele tenha um impacto imediato no desenvolvimento e na execução de estratégias que acelerem a visibilidade e o crescimento da Copeland nessa importante região”, disse Ross B. Shuster, diretor-executivo da Copeland.

Jagadish tem ampla experiência na região no setor de HVAC e controles. Jagadish se junta a nós vindo da Johnson Controls, onde residiu mais recentemente em Jeddah, KSA, e atuou como dirigente regional. Além da Johnson Controls, Jagadish ocupou cargos de liderança na Ingersoll Rand e na Blue Star Limited.

“Estou entusiasmado por me juntaràCopeland enquanto a empresa se concentra em acelerar o crescimento na região da Índia, Oriente Médio e África e continua a se consolidar como líder independente em soluções HVACR e industriais”, disse Keswani. “A Copeland está bem posicionada para ajudar a resolver alguns dos desafios climáticos mais complexos do mundo, facilitando a transição energética, acelerando a transição para refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global e naturais, além de proteger alimentos perecíveis e medicamentos essenciais por meio da cadeia de frio”.

Saiba mais sobre as soluções sustentáveis da Copeland em copeland.com.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em soluções sustentáveis de aquecimento, resfriamento, refrigeração e industriais. Ajudamos clientes comerciais, industriais, de refrigeração e residenciais a reduzir suas emissões de carbono e melhorar a eficiência energética. Abordamos questões como mudanças climáticas, populações em crescimento, demandas de eletricidade e cadeias de suprimentos globais complexas com inovações que promovem a transição energética, aceleram a adoção de refrigerantes naturais e de baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global) favoráveis ao clima e protegem os bens mais críticos do mundo por meio de uma cadeia de frio eficiente e sustentável. Temos mais de 18.000 funcionários, com presença em 50 países – uma presença global que possibilita atender aos clientes onde quer que eles estejam no mundo e enfrentar desafios com escala e velocidade. Nossas marcas líderes do setor e nosso portfólio diversificado oferecem inovação e tecnologia comprovadas em mais de 200 milhões de instalações em todas as partes do mundo. Juntos, criamos soluções sustentáveis que melhoram a vida das pessoas e protegem o planeta hoje e para as gerações futuras. Saiba mais visitando copeland.com.

