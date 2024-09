VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal exchange de criptomoedas do mundo e empresa da Web3, e a Foresight Ventures, uma empresa líder em investimentos da Web3, anunciaram um investimento estratégico de US$ 30 milhões na TON Blockchain (The Open Network). Esse investimento será alocado por meio da aquisição de tokens TON e visa acelerar ainda mais a adoção de Tap-to-Earn, GameFi e novas tendências emergentes dentro do ecossistema TON.



Os projetos baseados em TON apresentam um forte caso de uso para adoção em massa por meio do ecossistema Telegram, que teve um crescimento substancial nos últimos anosàmedida que expande suas ofertas para startups da Web3. De acordo com um relatório recente da TON da Bitget Research, a TON Blockchain, que se beneficia dos 950 milhões de usuários do Telegram, tornou-se rapidamente uma das blockchains de crescimento mais rápido em 2024. Ela experimentou um crescimento de mais de dez vezes em transações on-chain, TVL do ecossistema e volume de negociação de DEX, com dApps virais como Catizen, DOGS e Tomarket acumulando milhões de usuários.

O compromisso com a TON Blockchain ocorre em um momento em que a Bitget testemunhou um crescimento notável em sua base de usuários. Ao se concentrar no desenvolvimento do ecossistema e expandir seus serviços, a Bitget aumentou sua contagem global de usuários para 45 milhões no terceiro trimestre de 2024, quase dobrando nos últimos 12 meses. Essa disparada é parcialmente atribuídaàcrescente demanda por projetos inovadores, principalmente aqueles impulsionados por plataformas como a TON.

Em 2024, a Bitget Wallet contribuiu para o ecossistema TON com o TONNECT 2024, um grande evento online com o objetivo de acelerar o crescimento de dApps emergentes no ecossistema TON. Graças ao crescente interesse dos usuários da TON na carteira descentralizada da Bitget, a Bitget Wallet liderou continuamente as paradas entre todos os aplicativos na Nigéria, assumindo aplicativos mundialmente famosos, como TikTok e WhatsApp na App Store da Apple.

"À medida que a Bitget continua a construir a The Open Network, nosso investimento no ecossistema TON fornece uma base sólida para impulsionar iniciativas que se alinham com nossa visão. Ao integrar nossa experiência em infraestrutura de criptomoedas com a arquitetura descentralizada da TON, estamos bem-posicionados para fortalecer o desenvolvimento de produtos e soluções inovadores. Juntos, estamos trazendo o setor de criptomoedas para mais perto da adoção em massa do que nunca", comentou Gracy Chen, CEO da Bitget.

"O aumento do ecossistema TON representa a maior oportunidade de crescimento no mercado de criptomoedas este ano e nos próximos três a cinco anos. Nos últimos seis meses, o TVL da TON aumentou 18 vezes, atingindo US$ 350 milhões." Forest Bai, cofundador e CEO da Foresight Ventures, declarou: "O ecossistema atualmente possui mais de 1.000 dApps, com muitos aplicativos com milhões de usuários. Esperamos continuar apoiando os desenvolvedores dentro do ecossistema TON, fornecendo investimento, incubação e suporte de marketing."

Com o investimento de US$ 30 milhões, a Bitget e a Foresight Ventures se envolverão mais profundamente nos planos de desenvolvimento futuro da TON Blockchain, apoiando o surgimento e a entrada no mercado de mais dApps de grande sucesso na TON.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 25 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multichain de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos da Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira as pessoas a adotarem as criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi e os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei).

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Sobre a Foresight Ventures

A Foresight Ventures é a primeira e única empresa de capital de risco de criptomoedas que une o Oriente e o Ocidente. Com uma abordagem orientada para a pesquisa e escritórios nos EUA e em Singapura, somos uma potência em investimento e incubação de criptomoedas. Nossa principal rede de mídia inclui The Block, Foresight News, BlockTempo e Coinness. Investimos agressivamente nas inovações mais ousadas e nos dedicamos a fazer parcerias com projetos visionários e equipes de ponta para ajudá-los a ter sucesso, remodelando o futuro das finanças digitais e além.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que você pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e que não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelo usuário. Nada do que aqui foi dito deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

