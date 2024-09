A Ecolab, líder mundial em sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, anunciou hoje os resultados do seu segundo estudo anual Watermark™, que informa sobre o estado da gestão da água no mundo todo.

A pesquisa deste ano constatou que os consumidores continuam muito preocupados com a mudança climática e com seu acesso imediatoàágua limpa e segura, e essa inquietação está se traduzindo em seus hábitos de compra. A maioria dos consumidores em várias regiões afirma ter parado de comprar produtos que usam quantidades excessivas de água, principalmente na China (80%), IMEA (69%) e América Latina (65%).

Os consumidores também afirmam que estão dispostos a pagar mais por produtos produzidos de forma sustentável, com uma grande maioria em todas as regiões disposta a assumir um incremento de 1% a 4%. Isso é mais acentuado na China (93%), IMEA (86%) e América Latina (75%).

“Não importa como você analise os dados, a sustentabilidade está na mente dos consumidores”, disse Christophe Beck, presidente e CEO da Ecolab. “As empresas de hoje em dia se encontram entre consumidores que deixarão de comprar seus produtos e investidores que insistem em maiores retornos. Felizmente, priorizar a gestão inteligente da água é uma forma de satisfazer a ambos, proporcionando resultados financeiros positivos e, ao mesmo tempo, protegendo esse recurso vital.”

O estudo deste ano se baseia nas tendências identificadas em 2023 e inclui novos insights interessantes:

O acessoàágua limpa e segura ainda é considerado uma preocupação primordial e a maioria das regiões está mais preocupada com seu acesso imediatoàágua limpa e segura do que com seu acesso no futuro. As pessoas mais preocupadas com questões relacionadasàágua estão na América Latina (90%), na China (88%) e nos Estados Unidos (80%).

e a maioria das regiões está mais preocupada com seu acesso imediatoàágua limpa e segura do que com seu acesso no futuro. As pessoas mais preocupadas com questões relacionadasàágua estão na América Latina (90%), na China (88%) e nos Estados Unidos (80%). Os consumidores continuam considerando que as empresas e os governos são os maiores responsáveis pela conservação da água , mas a maioria ainda não acredita que essas partes se preocupem o suficiente com essa questão. Esse é particularmente o caso dos EUA, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina, onde 42% a 51% dos entrevistados acreditam que as lideranças se preocupam com a conservação da água.

, mas a maioria ainda não acredita que essas partes se preocupem o suficiente com essa questão. Esse é particularmente o caso dos EUA, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina, onde 42% a 51% dos entrevistados acreditam que as lideranças se preocupam com a conservação da água. Os consumidores também consideram determinados setores mais responsáveis responsáveis pela redução do uso da água , sendo que os setores agrícola, de alimentos e bebidas e de manufatura são os mais citados por usarem mais água.

, sendo que os setores agrícola, de alimentos e bebidas e de manufatura são os mais citados por usarem mais água. Os consumidores estão perdendo a confiança nas empresas e nos governos para lidar com a crise da água, uma vez que menos de 50% dos consumidores nos EUA e na Europa acreditam que as empresas e os governos se preocupam com a conservação da água.

OEcolab Watermark Study de 2024 também identifica as diferenças entre os consumidores por região e outros dados demográficos do público. Foi demonstrado que a densidade populacional está relacionada ao nível de preocupação dos consumidores com questões climáticas e hídricas. De fato, os consumidores que vivem em áreas urbanas parecem mais preocupados com as mudanças climáticas em comparação com quem vive em zonas rurais. Isso é mais evidente no caso dos consumidores urbanos na Ásia-Pacífico (85%) e nos EUA (74%).

“Enquanto as pessoas das áreas rurais há muito tempo entendem os possíveis impactos climáticos, os consumidores das áreas urbanas estão demonstrando uma nova consciência sobre esses desafios”, afirmou Emilio Tenuta, vice-presidente sênior e diretor de Sustentabilidade da Ecolab. “Seja por uma onda de calor prolongada, uma infraestrutura sobrecarregada ou o acesso desigual a ar e água limpos, essas preocupações agora estão se tornando prioridade para aqueles que vivem e trabalham nas principais cidades do mundo.”

Além das descobertas do estudo a nível global, os dados específicos dos EUA deste ano revelam que:

73% dos consumidores estadunidenses acreditam que a mudança climática é pessoalmente importante para eles, mas menos de 50% acreditam que os líderes empresariais e os governos se importam.

A preocupação com a água persiste entre os adultos do país, com o acesso (71%) e a disponibilidade (80%) de água limpa e segura gerando uma inquietação significativa com o futuro.

Os consumidores estadunidenses estão dispostos a mudar seu comportamento para preservar a água: um terço (33%) se abstém de comprar produtos que fazem uso excessivo de água e mais de dois terços (71%) estão otimistas diante da possibilidade de resolver a escassez de água.

A segunda edição do Ecolab Watermark Study foi realizada em parceria com a Morning Consult no início de 2024 em uma amostra de adultos da população geral e continuará sendo anualmente. Para ver os resultados globais completos e específicos de cada país, acesse o painel interativo em watermark.ecolab.com.

Sobre a Ecolab

Parceira de confiança de milhões de clientes, a Ecolab (NYSE:ECL) é líder mundial em sustentabilidade, oferecendo soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem as pessoas e os recursos vitaisàvida. Com base em um século de inovação, a Ecolab tem vendas anuais de US$ 15 bilhões, emprega mais de 46 mil associados e opera em mais de 170 países.

