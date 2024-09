Agência cria sites para ampliar presença de empresas online

No mundo digital, a presença online é um mecanismo para empresas que desejam alcançar e engajar seu público-alvo. O principal desafio de 69% das empresas neste ano é converter contatos em clientes e, para superar esse obstáculo, 56,1% delas estão direcionando seus investimentos de marketing digital em infraestrutura de blog ou site. A Indexnet Publicidade Digital, agência situada há 20 anos no interior de São Paulo, por exemplo, oferece serviços como a criação e otimização de sites.

94% das empresas escolheram Marketing Digital como estratégia de crescimento, incluindo a produção de conteúdo e a criação de páginas online. “Um site bem elaborado fortalece a identidade visual da empresa, o que ajuda ela a se destacar da concorrência e passar mais confiança. Por isso, a gente busca estratégias para que os sites dos nossos clientes não só atraiam visitantes, mas também ofereçam uma experiência mais agradável e intuitiva.”, diz Bruno Machado, sócio proprietário da Indexnet.

Nesse planejamento, as agências de marketing digital utilizam estratégias como o Search Engine Optimization (SEO) para melhorar o posicionamento dos sites nos mecanismos de busca como o Google. Pela otimização de palavras-chave e conteúdo, é possível aumentar o tráfego orgânico dos sites, traduzindo isso em maior faturamento para a empresa, uma vez que essa técnica pode garantir as primeiras posições dos resultados de busca, atraindo mais visitantes e potenciais clientes.

Outra estratégia usada para aumentar as conversões e fidelizar clientes é o foco na experiência do usuário (UX). Segundo pesquisas, 87% dos consumidores preferem marcas que oferecem uma boa experiência de usuário, e 75% estão dispostos a pagar mais por isso??. “Navegação intuitiva, responsividade, tempo de carregamento rápido e uma interface amigável são imprescindíveis para uma experiência positiva”, ressalta Bruno.

Além do desenvolvimento de sites e SEO, agências como a Indexnet também gerenciam campanhas de publicidade online para acelerar os resultados de visibilidade das empresas. Google Ads e Meta Ads são ferramentas usadas na Indexnet para buscar o público-alvo de cada cliente com a intenção de impactá-los com anúncios personalizados e obter o máximo retorno sobre investimento.

A Indexnet atua no mercado como uma agência voltada para o crescimento digital de empresas, oferecendo diferentes soluções como tráfego pago, social media, design, entre outros. A empresa busca atender às necessidades específicas de cada empresa com resultados mensuráveis na web.

