Brasileiros podem realizar o sonho de morar nos EUA

A primeira edição do IMIGRE AMÉRICA, evento e feira de negócios para brasileiros interessados em imigrar para os EUA, e pioneiro no Brasil pelo tamanho do seu porte, ocorrerá na capital de São Paulo nos dias 02 e 03 de novembro, e será marcado por palestras, painéis e networking com especialistas do mercado de imigração para brasileiros.

Aproximadamente dois milhões de brasileiros devem ter residência permanente nos EUA até o fim deste ano, aponta o Itamaraty.

O IMIGRE AMÉRICA, contará com mais de 30 palestrantes, feira de negócios e carreiras, terá 22 horas ininterruptas de conteúdos durante os dois dias de evento, voltado para brasileiros, incluindo empreendedores, famílias, profissionais em busca de impulsionar sua carreira nos EUA e estudantes.

O objetivo é garantir as informações de todas as etapas da jornada do imigrante, pensando não apenas no visto, mas, reorganizando também todos os detalhes para um novo lar, vida e adaptação cultural.

Diferentes tipos de vistos e processos de imigração; conselhos sobre planos de saúde e as singularidades do sistema americano; adaptação às diferenças culturais, climáticas; sugestões dos melhores lugares para morar que garantam uma transição tranquila e bem-sucedida; consultorias para internacionalizar uma marca ou montar um novo negócio; e na busca de um novo emprego, de forma a desenvolver uma carreira sólida, serão alguns dos temas explorados em detalhes durante o IMIGRE AMÉRICA.

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil registrou número recorde de pedidos de vistos americanos por brasileiros em 2023, o que deve se repetir em 2024. No ano passado, os consulados americanos carimbaram o passaporte de 1,1 milhão de visitantes do Brasil. No primeiro semestre deste ano, foram 675 mil vistos - alta de 17% na comparação com igual período de 2023. O IMIGRE AMÉRICA espera receber 6 mil visitantes (1200 presenciais e 5 mil online) para uma imersão contendo todos os passos sobre a jornada do imigrante.

“Apenas em 2022 os EUA emitiram cerca de 24.169 permissões para brasileiros, um número muito interessante que traz uma série de oportunidades entre Brasil e EUA. O IMIGRE AMÉRICA vem na sua primeira edição trazendo temas extremamente importantes, que vão muito além do visto americano, mas, revelam ao máximo as oportunidades que o brasileiro pode ter nesse novo país. Serão diversos assuntos reunidos em dois dias de palestras, com muito conteúdo, atendimento personalizado e parcerias que viabilizam e concretizam o que chamamos de american dream. Estamos empolgados e já planejando as próximas edições”, afirma Bruno Corano, idealizador do evento.

O IMIGRE AMÉRICA reunirá um time de experts para falar sobre todos os temas que envolvem a imigração para os EUA, com a presença de advogados, médicos, engenheiros, professores, corretores de imóveis, psicólogos, experts em negócios, finanças, empreendedorismo, franquias e seguros. Os experts compartilharão suas experiências pessoais, uma vez que são profissionais já consolidados nos Estados Unidos, e oferecerão atendimento personalizado aos participantes que, assim como eles, sonham em ter uma vida tranquila, segura e próspera nos EUA.

Idealizado por Bruno Corano, economista, empresário, investidor, host do Wall Street Cast e um dos integrantes do Manhattan Connection, o evento surgiu de diversas conversas e entrevistas do seu videocast com brasileiros que conquistaram sucesso nos EUA trabalhando em segmentos diretamente ligados à imigração.

“Eu sou imigrante, mas, totalmente diferente da maioria, porque minha mãe é americana. Minha trajetória aconteceu de forma mais natural e orgânica, diferentemente de muitos amigos que passaram dificuldades nesse processo de imigração. A partir das conversas com diversos profissionais que acabei conhecendo e me tornando amigo, percebi que todos conquistaram uma vida de sucesso atuando diretamente com imigração, desde uma advogada especializada em vistos, uma psicóloga que oferece consultoria para famílias brasileiras sobre qual a melhor escola para os filhos, corretores de imóveis, médicos especialistas em revalidação de currículo, especialistas em franquias e tudo, absolutamente tudo que quem pretende, sonha, quer se organizar para esse processo de imigração precisa saber com suporte e segurança de profissionais gabaritados”, ressalta Bruno.

Os participantes podem escolher a forma de imigrar que mais faz sentido com seu momento, orçamento e propósito de vida. Entre os nomes confirmados estão Bruna Locks, especialista em credit score, Dr. Neymar Lima, gestor da MedStation (a clínica do brasileiro no mundo), Paulo Schneider, especialista no mercado imobiliário americano, Vinícius Bicalho, especializado em imigração, Patrícia Teixeira, especialista no ensino educacional americano, Juliana Puppin, que prepara arquitetos para o mercado norte-americano, e outros profissionais responsáveis por todas as etapas da “jornada do imigrante” estarão no evento.

Além da demanda por mão de obra qualificada em alguns segmentos do mercado de trabalho nos EUA, há outros fatores que contribuem para o alto fluxo imigratório de brasileiros ao país. Hoje existem mais vagas abertas nas empresas americanas do que pessoas desempregadas no país. Os profissionais com qualificação acadêmica geralmente têm mais facilidade no processo migratório, pois podem, por exemplo, dispensar a obrigatoriedade de terem um empregador americano patrocinando sua ida.

SERVIÇO

Imigre América

Data: 2 e 3 de novembro (sábado e domingo)

Local: Câmara Americana de Comércio (AMCHAM)

Endereço: Rua Da Paz, 1431 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP

Horários: Das 8h às 19h

Valores: a partir de R$ 497

Outros detalhes: www.imigreamerica.com

Redes sociais @imigreamerica

Website: http://www.imigreamerica.com