Conformidade com novas regulamentações facilita transporte internacional

Com as recentes mudanças nas regulamentações de transporte internacional, empresas enfrentam desafios crescentes para se manterem em conformidade. A C-Freight, dedicada à logística internacional, oferece soluções para atender a essas novas exigências.

Segundo dados da International Air Transport Association (IATA), o número de regulamentos internacionais de transporte aumentou 15% nos últimos três anos, reforçando a necessidade de compliance no setor.

“A conformidade é um aspecto fundamental na logística internacional. As empresas precisam garantir que seus processos estejam alinhados com as novas diretrizes regulatórias para evitar riscos e atrasos”, explica Sergio Freitas, operational director da C-Freight.

A empresa se posiciona como uma parceira estratégica para companhias que precisam navegar por essas regulamentações de forma eficiente e segura.

Com um time especializado, a C-Freight assegura que seus clientes tenham o suporte necessário para cumprir com as normas de transporte e alfândega, em diferentes mercados globais. “Nosso objetivo é simplificar o transporte internacional, garantindo que as operações sejam realizadas com eficiência e dentro das regulamentações”, complementa Freitas.

Website: https://www.linkedin.com/company/cfreight-logistics/