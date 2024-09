A Digital Cooperation Organization (DCO), uma organização multilateral global comprometida em possibilitar a prosperidade digital para todos por meio da aceleração do crescimento inclusivo da economia digital, lançou seu primeiro Digital Economy Navigator (DEN), que permite aos países navegar melhor pelos caminhos rumoàmaturidade da economia digital, encontrar oportunidades de crescimento, avaliar o progresso e reduzir as diferenças no processo. O DEN foi apresentado no SDG Digital 2024, realizado durante a 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, de 10 a 27 de setembro.

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

Com base em estatísticas divulgadas oficialmente, dados secundários e dados exclusivos de uma grande pesquisa da DCO, o DEN é uma estrutura unificadora que aborda a maturidade da economia digital em 50 países, incluindo os Estados-membros da DCO. A estrutura fornece uma plataforma para que nações, partes interessadas e tomadores de decisão harmonizem os esforços para o avanço da economia digital global, permitindo acessibilidade, sustentabilidade e prosperidade compartilhada além das fronteiras.

O Navigator avalia a extensão em que os fatores contribuem para a prosperidade econômica, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso proporciona um entendimento comum para que os diferentes grupos das partes interessadas trabalhem juntos no desenvolvimento de estratégias de economia digital para reduzir as diferenças e permite monitorar o progresso ao longo do tempo.

Deemah AlYahya, secretária-geral da DCO, disse: “O Digital Economy Navigator tem como objetivo melhorar a acessibilidade, a sustentabilidade e a prosperidade econômica, garantindo que os países não estejam apenas acompanhando o ritmo, mas liderando a era digital. Como a primeira estrutura global a abordar de forma abrangente a maturidade da economia digital a partir de uma perspectiva centrada no usuário, o DEN desempenha um papel fundamental no avanço da missão da Digital Cooperation Organization de apoiar políticas baseadas em evidências e resultados impactantes na economia digital. Ao fornecer dados confiáveis e detalhados, insights sobre as tendências atuais e as tecnologias emergentes, além de uma visão estratégica dos desafios futuros, o DEN prepara os países para alcançar níveis mais altos de prosperidade, inclusão e sustentabilidade. Nós da DCO temos o compromisso de capacitar as partes interessadas com o conhecimento necessário para navegar e prosperar no cenário digital em constante evolução”.

O DEN é relevante para formuladores de políticas, executivos de negócios e outros especialistas em aspectos da economia digital. Os tomadores de decisão estão equipados com a pesquisa, os dados e a análise necessários para cultivar uma economia e uma sociedade digitais mais inclusivas, melhorar a inovação digital, estimular a criação de empregos, acelerar o crescimento do PIB, ampliar a sustentabilidade por meio de tecnologias digitais e incrementar o bem-estar geral.

Único entre as ferramentas globais, o DEN avalia a economia digital por meio das lentes de três dimensões que se cruzam: Capacitadores digitais, Negócios digitais e Sociedade digital. Dentro das três dimensões, 10 pilares sintetizam e resumem os principais aspectos da economia digital dos países e o uso da aplicação da tecnologia digital a partir de 102 indicadores coletados de fontes de dados secundárias respeitadas, bem como de dados primários procedentes de uma pesquisa inédita com mais de 27 mil pessoas nos 50 países.

O DEN apresenta um sistema abrangente de classificação de maturidade com cinco categorias baseadas nas pontuações dos pilares de 0 a 100, que pode ser usado pelas partes interessadas para direcionar e focar melhor as iniciativas para impulsionar o avanço digital e a inovação em sua busca pelo crescimento sustentável e inclusivo de sua economia digital.

O DEN revela um quadro diversificado de maturidade entre as regiões. A América do Norte, por exemplo, lidera em inovação digital, seguida pela Europa e Ásia Central e pelo Leste Asiático e Pacífico. O Sul da Ásia é líder em trabalho e formação digital, seguido pela região do Oriente Médio e Norte da África. As regiões da África Subsaariana e da América Latina e Caribe estão avançadas nos serviços digitais de educação e saúde. Esse pilar, em particular o Digital para educação e saúde, demonstra maturidade global substancial, com variabilidade moderada nas pontuações, indicando uma tendência de convergência mundial.

O público pode acessar o relatório, o infográfico, a metodologia e os dados do DEN em formato Excel acessando a plataforma on-line do DEN em den.dco.org. O relatório fornece uma análise aprofundada da maturidade da economia digital a partir de várias perspectivas. Além disso, os usuários têm a opção de baixar o relatório para acesso off-line.

O DEN continuará evoluindo ao longo do tempo para capturar a natureza em rápida mudança da economia digital. Embora o objetivo geral do DEN repousa em edições futuras, as tecnologias e os aplicativos evoluirão e serão medidos pela forma como contribuem para a economia digital.

