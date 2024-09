A Vodafone e a Intelsat, a operadora de redes integradas terrestres e de satélites, ampliou hoje sua parceria para oferecer maior cobertura de serviços de conectividade via satélite temporários e móveis para empresas que operam em áreas de difícil acesso ou zonas de desastre.

O acordo expandido complementará as redes terrestres da Vodafone fornecendo às empresas conectividade de banda larga em áreas remotas e desfavorecidas. Isto quer dizer que empresas, governos e instituições de caridade podem oferecer suporte a várias aplicações, como rastreamento de cargas valiosas, conexão de locais novos ou temporários, fornecimento de resiliência adicional e resposta a emergências.

A Vodafone pretende adicionar o portfólio Flex da Intelsatàsua abrangente seleção de produtos de conectividade via satélite, destinada aos setores público e privado em todo o mundo. Ao utilizar o serviço Intelsat baseado em uma rede de satélites GEO (órbita geoestacionária terrestre), a Vodafone oferece dois tipos de produtos de conectividade via satélite seguros, confiáveis e fáceis de usar – a conectividade Comunicações em Movimento (COTM, Communications-on-the-Move), que utiliza uma antena montada no veículo, e a conectividade Comunicações em Pausa (COTP, Communications-on-the-Pause), que consiste em um terminal de satélite compacto.

O serviço da Intelsat também será utilizado para oferecer suporte ao lado filantrópico da Vodafone, a Vodafone Foundation, com suas iniciativas conectadas de saúde e educação em toda a Europa e África. A Vodafone Foundation também está de prontidão para oferecer ajuda às ONGs, governos e agências de assistência em sua resposta a situações de desastres ambientais e humanitários.

Marika Auramo, CEO da Vodafone Business, disse: “O acordo da Vodafone com a Intelsat acrescenta profundidade e amplitudeànossa rede global. Com estes novos serviços, podemos oferecer conectividade e resiliência adicionais aos clientes em alguns dos lugares mais inacessíveis, seja quando em movimento ou quando houver a necessidade de estabelecer comunicações rapidamente após um desastre ambiental ou humanitário.”

“O bem-estar das comunidades e dos seus cidadãos está cada vez mais associadoàcapacidade de acesso a serviços de conectividade confiáveis”, disse Jean Philippe Gillet, vice-presidente sênior, Mídia, Mobilidade e Redes da Intelsat. “O objetivo de nossos serviços Flex é tornar mais fácil para os nossos clientes impulsionar o alcance e a confiabilidade da rede da Intelsat para oferecer conectividade onde quer que operem, sejam iniciativas filantrópicas como a Fundação Vodafone ou conectividade para empresas globais, operações industriais ou organizações de resposta rápida.”

O acordo da Vodafone com a Intelsat complementa o seu trabalho pioneiro em conectividade direta para o smartphone com o uso da tecnologia de satélite de órbita terrestre baixa (LEO, Low Earth Orbit em inglês).

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações contínuas e seguras baseadas em satélite para clientes governamentais, ONGs e comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao eliminar a exclusão digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneirismo” no setor de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora mira em novas conquistas pioneiras no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881