IA tem aumentado falsos reviews de apps, diz DoubleVerify

Análise realizada pela Doubleverify, plataforma de software para medição e análise de mídia digital, aponta como a Inteligência Artificial Generativa (GenAI) está potencializando o número de falsos reviews de aplicativos. Neste ano, a empresa identificou que o número de apps com avaliações falsas geradas por IA, o que tem um profundo impacto na publicidade, triplicou em comparação ao ano passado. Em 2023, já tinha dobrado em relação a 2022, mostrando que o montante tem crescido significativamente.





Essas avaliações falsas servem para aumentar artificialmente a credibilidade de um aplicativo que pode ser potencialmente prejudicial, persuadindo as pessoas a instalá-lo. Os usuários que baixam esses apps geralmente são bombardeados com um número enorme de anúncios fora de contexto, mesmo quando os dispositivos parecem estar desligados. Isso pode levar a problemas graves, como o esgotamento da bateria, o superaquecimento do dispositivo e o uso excessivo de dados, incorrendo em custos significativos para o usuário. Mesmo depois que os usuários desinstalam os aplicativos, eles ainda exibem tráfego usando esquemas de falsificação.





Essas práticas afetam o ecossistema de publicidade, com os usuários tendo uma experiência ruim com anúncios excessivos e anúncios sendo executados sem serem vistos em segundo plano, prejudicando a qualidade e eficácia da publicidade. Essa tendência pode afetar drasticamente os anunciantes, especialmente no streaming, em que o custo por mil impressões geralmente varia de US$ 35 a US$ 65. Além disso, a pesquisa da DV indica que a fraude de aplicativos baseada em bots custa aos anunciantes desprotegidos milhões de dólares anualmente. Esses fraudadores estão aproveitando cada vez mais a IA para gerar avaliações falsas, apoiando ainda mais seus esquemas.





"Por meio do DV Fraud Lab, identificamos aplicativos com milhares de classificações cinco estrelas, muitas das quais foram criadas de forma convincente por IA. Embora algumas avaliações falsas sejam sutilmente enganosas, outras são mais facilmente identificadas por frases no idioma inglês típicas de ferramentas generativas de IA. Observamos um padrão semelhante em aplicativos de TV conectada (CTV), onde frases duplicadas nas avaliações sugerem esforços coordenados de fraude", explica o diretor comercial da DoubleVerify no Brasil, Rafael Reis.

A análise da DV de um aplicativo de streaming em uma popular plataforma de smart TV, por exemplo, revelou que 50% de suas análises eram falsas. Essa conclusão foi alcançada através da combinação de tecnologia e análise de dados realizada para identificar indícios de manipulação. Os principais indicadores de avaliações falsas incluem: sintaxe e estilo uniformes entre usuários supostamente diferentes; formatação incomum, como colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula; classificações consistentes de cinco estrelas, mesmo para críticas negativas; uma avaliação escrita junto de todas as classificações, embora isto não seja um requisito; avaliadores apenas com atividade dentro deste ecossistema específico.

“Os anunciantes que procuram colocar anúncios em aplicativos altamente 'cotados' acham cada vez mais difícil navegar nesse cenário sem serem vítimas de golpes, exigindo critérios mais rigorosos e maior vigilância para evitar ambientes fraudulentos”, completa Rafael Reis.

Website: https://doubleverify.com/the-hidden-threat-of-ai-powered-fake-app-reviews/