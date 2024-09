Como a Tecnologia está transformando o turismo no Brasil

O uso da tecnologia está redefinindo o turismo no Brasil por meio dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs), uma estratégia que combina inovação e sustentabilidade para fortalecer o mercado turístico. A metodologia, originalmente desenvolvida na Espanha e adaptada ao Brasil em 2021, visa otimizar a gestão dos destinos e melhorar a experiência dos visitantes. O Ministério do Turismo estabeleceu nove pilares para esse modelo: Governança, Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade, Acessibilidade, Promoção e Marketing, Segurança, Mobilidade e Criatividade.

Os DTIs adotam práticas tecnológicas para aprimorar a gestão turística e para que uma cidade seja considerada um DTI, é necessário cumprir 80% dos 105 requisitos estabelecidos pelo Ministério do Turismo.

GovTech Destinos Inteligentes

A GovTech Destinos Inteligentes, presente em mais de 60 cidades em seis estados, tem sido uma parceira nesse processo, oferecendo uma plataforma digital que permite a gestão em tempo real do turismo, monitorando o fluxo de turistas, as preferências e a opinião dos visitantes. Além disso, a plataforma funciona como um guia turístico digital, disponível para dispositivos móveis, oferecendo informações sobre atrativos locais, restaurantes e eventos.

Segundo Edimar Martins, CEO e CTO da Destinos Inteligentes, a tecnologia é uma ferramenta fundamental para alavancar o turismo no Brasil: "Nossa plataforma permite que as cidades tenham uma visão completa do comportamento dos turistas, o que facilita a tomada de decisões e a criação de estratégias mais assertivas para desenvolver o turismo de maneira sustentável e competitiva."

Cidades como Piraju, Bragança Paulista, Caldas, São Miguel Arcanjo, Salto e Garça são exemplos de municípios que aderiram à plataforma e estão promovendo suas atrações turísticas por meio da tecnologia, com foco no turismo sustentável.

Piraju (SP) - Localizada no interior de São Paulo, Piraju é conhecida por suas paisagens naturais e pelo turismo de aventura. O Rio Paranapanema, que corta a cidade, é um dos principais atrativos, oferecendo atividades como rafting, caiaque e stand-up paddle. Além dos esportes aquáticos, a cidade abriga o Parque do Dourado, ideal para trilhas e piqueniques. E a Usina Hidrelétrica de Piraju, construída no início do século XX, oferece visitas guiadas. O turismo cultural também é forte, com museus e festas populares que celebram a história local.

Bragança Paulista (SP) - Localizada a 90 km de São Paulo, é conhecida pela sua rica tradição gastronômica, especialmente pela produção de linguiça artesanal, o que lhe rendeu o título de “Capital Nacional da Linguiça”. A Represa do Jaguary e o Lago do Taboão oferecem diversas atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta e esportes náuticos. A cidade também tem um centro histórico bem preservado, com igrejas e casarões que retratam sua história colonial.

Caldas (MG) - Destaca-se por suas águas termais, atraindo turistas em busca de relaxamento e tratamentos de saúde. O Balneário de Pocinhos do Rio Verde é um dos principais atrativos, com águas que possuem propriedades terapêuticas. A cidade também é famosa por suas vinícolas, onde os visitantes podem degustar vinhos locais e conhecer o processo de produção. Além disso, o Parque Natural Municipal da Pedra Branca oferece trilhas e vistas panorâmicas da região.

São Miguel Arcanjo (SP) - É um dos principais destinos de turismo rural e ecoturismo do estado de São Paulo. A cidade é cercada por plantações de uvas e vinícolas. Um dos projetos em andamento na cidade é a construção da maior estátua de São Miguel Arcanjo do mundo, que se tornará um marco turístico religioso. O Parque Estadual Carlos Botelho, uma das maiores áreas de Mata Atlântica preservada, é ideal para os amantes da natureza, oferecendo trilhas, observação de aves e outros animais silvestres. A cidade também realiza eventos culturais ligados à agricultura e à produção de vinho.

Salto (SP) - Situada às margens do Rio Tietê, é conhecida por sua rica herança histórica e belezas naturais. O Parque dos Dinossauros, recém-inaugurado, é uma das mais novas atrações da cidade, trazendo réplicas em tamanho real de dinossauros, oferecendo uma experiência educativa e de lazer para visitantes de todas as idades. Outro destaque é o Parque da Cachoeira, com trilhas e vistas deslumbrantes da queda d’água. O Monumento à Independência e a Ponte Pênsil são outros pontos de interesse que remetem à história da cidade. O Museu da Cidade de Salto conta a trajetória do desenvolvimento local. Além disso, o turismo religioso é forte, com igrejas como a Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat, um marco arquitetônico e cultural.

Garça (SP) – É famosa pelo Bosque das Cerejeiras, onde anualmente ocorre o Festival das Cerejeiras, atraindo turistas para apreciar as árvores em flor e a cultura japonesa. O turismo rural é outro destaque da cidade, com fazendas de café que oferecem visitas guiadas e a oportunidade de conhecer o processo de produção. A cidade também possui diversas cachoeiras e áreas naturais, como a Cachoeira do Barreirinho e o Parque Ecológico J.K. Williams, ideais para ecoturismo e passeios em família.

A Transformação dos Destinos

A incorporação da tecnologia na gestão turística dessas cidades brasileiras não apenas melhora a experiência dos visitantes, mas também estimula o desenvolvimento econômico e a preservação cultural e ambiental. Com a integração de práticas sustentáveis e soluções digitais, os municípios ganham mais visibilidade e se tornam referências no turismo moderno e inovador. À medida que mais cidades aderem a essa metodologia, o Brasil se consolida como um destino de destaque no cenário global, unindo modernidade e autenticidade em suas ofertas turísticas.

Website: http://www.destinosinteligentes.tur.br