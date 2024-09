Mitsubishi Electric traz experiência imersiva para São Paulo

A Mitsubishi Electric Brasil, integrante da Mitsubishi Electric Corporation, uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de equipamentos elétricos e eletrônicos globais, realiza de 24 a 28 de setembro a edição 2024 da MEB Solutions Exhibition, o quinto evento da série, com uma experiência imersiva na tecnologia e sustentabilidade.

O evento, conhecido até 2022 como Total Solution Exhibition, ganha mais atrações e, novamente, acontece na Japan House SP, instituição que, com a parceria da Mitsubishi Electric Brasil, possui o selo LEED de eficiência energética.

Nos cinco dias de evento, aberto ao público e gratuito, os visitantes poderão conhecer a história da centenária Mitsubishi Electric Corporation e da Mitsubishi Electric Brasil, que começou suas operações no país na década de 70, por meio de painéis de LED, que abordam desde o início das atividades da empresa até os dias de hoje.

O público também poderá interagir e jogar jogo da velha com um robô colaborativo, conhecer tecnologias de automação industrial como o CNC (sistemas de controle numérico computadorizado) usado para produção de uma infinidade de itens do dia a dia, tendo contato com produtos da empresa em um expositor interativo, e conhecer como as tecnologias da Mitsubishi Electric são usadas na sociedade, principalmente nos setores de Alimentos e Bebidas, Utilities, instalações industriais e comerciais, e indústria em geral.

A programação do MEB Solutions Exhibition também inclui palestras de especialistas da empresa e convidados, em um palco imersivo, que vão explorar temas como robótica, automação industrial, sustentabilidade e negócios, mostrando como a tecnologia está transformando a sociedade.

Fabiano Lourenço, Presidente da Mitsubishi Electric Brasil, destaca que “o evento é uma oportunidade para trocarmos experiências, e apresentarmos a um público mais amplo como as tecnologias usadas em muitos setores contribuem para aumentar a produtividade usando menos recursos e sendo mais sustentável. Também é a chance para estudantes interagirem com um robô colaborativo, conhecer a história rica da empresa e interagir com equipamentos de altíssima tecnologia. Dessa forma, esperamos ajudar a despertar nas pessoas do público em geral, como adolescentes e jovens o interesse na tecnologia e na automação industrial”.

Quem tiver interesse pode fazer sua inscrição gratuita neste link e concorrer a brindes.

Serviço

Local: Japan House

Endereço: Av. Paulista, 52 – São Paulo (SP)

Data: 24 a 28 de setembro

Horário: das 10 às 18 horas

Entrada gratuita

Website: https://br.mitsubishielectric.com/pt/