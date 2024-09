Nova Energia completa 15 anos no mercado livre de energia

A Nova Energia celebra em setembro 15 anos de atuação, marcando uma trajetória no mercado livre de energia e de energia renovável. Desde a sua fundação, a missão de facilitar a gestão de contratos de geradores e consumidores no ambiente livre de contratação vem sendo cumprida. A empresa oferece soluções que promovem a economia e incentivam o uso de fontes renováveis.

Com um portfólio completo de serviços, a Nova Energia tem atuado como parceira de empresas de diferentes portes em todo o país. No último ano, 500 consumidores varejistas migraram para o mercado livre de energia com a Nova, resultando em uma economia de 180 milhões de reais e maior autonomia na gestão de seus contratos.

A Nova Energia também oferece certificações como I-REC e Selo Energia Verde para empresas que desejam comprovar a rastreabilidade e contabilizar a origem do consumo de energia renovável em suas unidades consumidoras.

“Percebemos a necessidade latente de orientação para geradores e consumidores, porque a gestão contratual e migração sempre foi considerada complexa e burocrática”, afirma o CEO, Gustavo Machado.

Ao longo desses 15 anos, a Nova Energia proporcionou cerca de meio bilhão de reais em economia para empresas parceiras, que utilizam a gestão de energia realizada pela equipe da empresa, focada em otimizar recursos e reduzir custos no mercado livre de energia.

O mercado livre de energia no Brasil alcançou um marco histórico no primeiro semestre de 2024, com a adesão de 10.956 novos consumidores, representando um aumento de 170% em relação a todo o ano de 2023. Essa tendência reforça a importância dessa modalidade de contratação, que permite aos consumidores escolher seu próprio fornecedor, optar por diferentes tipos de fontes de energia e negociar preços e contratos conforme suas necessidades específicas.

"No mercado livre de energia, consumidores residenciais e empresariais, independentemente do porte, têm acesso a preços mais competitivos, melhores serviços, inovação, eficiência e sustentabilidade", destaca Rodrigo Ferreira, presidente executivo da ABRACEEL.

Empresas interessadas em migrar para o ambiente de contratação livre de energia podem contar com a Nova Energia para descomplicar o processo, respaldadas por uma empresa que oferece suporte e orientação especializada.

Para saber mais sobre o Mercado Livre de Energia e como ele funciona, o eBook "Entenda o Mercado Livre de Energia" está disponível gratuitamente para download no link: https://materiais.novaenergia.com.br/ebook_mle

No link a seguir é possível encontrar mais informações sobre o mercado elétrico brasileiro e como migrar para o Mercado Livre de Energia: www.novaenergia.com.br.

Website: https://materiais.novaenergia.com.br/ebook_mle