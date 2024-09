A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados com base em nuvem, apresentou oficialmente os seus Serviços Profissionais, desenvolvidos para transformar como as empresas conquistam a excelência em engenharia de qualidade. Este serviço oferece um conjunto abrangente de soluções de teste completas, baseado em tecnologia orientada por IA, garantindo cobertura máxima de testes, scripts de testes otimizados e migrações de framework sem interrupções.

Os serviços lançados recentemente lidam com os principais desafios que as empresas enfrentam atualmente, como melhoria da eficiência dos testes, aumento da cobertura e redução dos gargalos no controle de qualidade. Os Serviços Profissionais LambdaTest também oferecem desenvolvimento de conjuntos de testes personalizados que asseguram que as empresas possam criar soluções personalizadas adequadas às suas necessidades específicas, enquanto a manutenção contínua da eficiência garante desempenho e qualidade de longo prazo.

Com planos de preços flexíveis dimensionados conforme as necessidades do negócio, os Serviços Profissionais da LambdaTest foram desenvolvidos para agilidade, facilitando para empresas de qualquer tamanho a implementação de estruturas de teste robustas e a permanência competitiva no cenário digital de ritmo acelerado.

Como um parceiro confiável para mais de 2 milhões de usuários em 132 países, a LambdaTest garante que as empresas possam criar com confiança produtos seguros e de alta qualidade. Os Serviços Profissionais são apoiados por segurança de nível empresarial, suporte 24 horas e ampla documentação para simplificar o processo de teste.

“Entendemos que as empresas digitais da atualidade precisam de uma estratégia de teste robusta, ágil e eficiente para serem bem-sucedidas. Os nossos Serviços Profissionais foram idealizados para serem um parceiro nesta jornada, ajudando as empresas a não só alcançar, mas a superar suas metas de engenharia de qualidade”, disse Asad Khan, fundador e CEO da LambdaTest.

Os Serviços Profissionais LambdaTest estão agora disponíveis globalmente para apoiar empresas na obtenção de seus objetivos de garantia de qualidade, desenvolvendo a confiança com os clientes e promovendo a transformação digital com precisão.

Para mais informações, acesse: https://www.lambdatest.com/professional-services

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnichannel que ajuda as empresas a reduzirem drasticamente o tempo de colocação no mercado por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO, Orquestração de Teste Just in Time) para garantir lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

Teste de navegador e aplicativo na nuvem permite que os usuários realizem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

HyperExecute ajuda os clientes a executarem e orquestrarem grades de testes na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade e ajudar os desenvolvedores a criarem software mais rapidamente.

Para mais informações, acesse: https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240919931116/pt/

Para mais informações, entre em contato com press@lambdatest.com