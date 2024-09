Inovação, sustentabilidade e liderança feminina no primeiro dia da Equipotel

A Equipotel 2024 começou nesta terça-feira, reunindo líderes do setor, autoridades políticas e especialistas para discutir as principais tendências e desafios da hotelaria e turismo. A cerimônia de abertura foi conduzida por Mayra Nardy, diretora de Portfólio da RX Brasil, e contou com a participação de figuras políticas como os deputados federais Felipe Carreras e Renata Abreu, além de líderes como Roberto de Lucena, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, e Carlos Henrique Menezes Sobral, Secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento no Turismo.

Mayra Nardy destacou a relevância desta edição para o mercado de turismo, seguida por Manoel Linhares, presidente da ABIH, que enfatizou a importância da colaboração entre o setor e as autoridades políticas, mencionando o PERSE como um marco para o crescimento da hotelaria no Brasil. Já Milton Vasconcelos, presidente do CONOTEL, trouxe à tona a necessidade de capacitação da hotelaria para garantir um crescimento sustentável, abordando liderança e tecnologia como peças-chave.

Painéis e Palestras de Destaque

A programação do primeiro dia foi intensa, com palestras em diversas frentes, com destaque para a programação da Arena ESG, que abordou temas como o acolhimento de mulheres vítimas de violência e a sustentabilidade no setor. Luiza Helena Trajano e Chieko Aoki lideraram um debate crucial sobre o papel da hospitalidade no suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade, enquanto Taiza Kruder, CEO do Clara Resorts, compartilhou práticas sustentáveis, incluindo o anúncio da nova unidade do Clara Resorts em Inhotim-MG.

Na Arena Senac, o foco foi a liderança feminina no setor de hospitalidade, com um painel que ressaltou a sororidade e a cooperação entre mulheres como alicerces para a transformação do mercado. Outro destaque foi a palestra sobre o aumento do faturamento de motéis, que explorou estratégias de atendimento e fidelização de clientes.

Inovação Tecnológica e IA na Hotelaria

Na Maratona da Hospitalidade, o debate sobre "Inteligências artificiais vs. Experiência do hóspede" foi liderado por Marina Mello, governanta do Pullman e Gran Mercury Vila Olímpia. Mello tranquilizou o público ao afirmar que a IA, quando bem utilizada, não substitui a atenção humana, mas otimiza tarefas operacionais, permitindo que os colaboradores dediquem mais tempo ao atendimento direto ao cliente. Ela citou exemplos práticos de como a IA tem ajudado no setor, como a triagem de currículos no RH e o controle automatizado de câmaras frias.

Gastronomia como Transformação Social

Ainda na Arena ESG, a palestra "Gastronomia como um motor de transformação social" foi outro ponto alto, ministrada pela nutricionista Karime Ribeiro. Ela apresentou o projeto Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC, que conecta empresas doadoras a organizações que auxiliam famílias em situação de insegurança alimentar. A iniciativa visa reduzir o desperdício e utilizar a gastronomia como ferramenta de inclusão social.

Capacitação e Sustentabilidade em Foco

Na Escola de Hoteleiros, a discussão sobre gastronomia sensorial, liderada por Carlos Mugnaini e Bruno Latini, destacou como a experiência gastronômica pode ser elevada por meio de elementos artísticos, transformando restaurantes de hotéis em destinos únicos.

A consultora de hotelaria Ariadne Silva também trouxe uma reflexão sobre a escassez de mão de obra no setor, defendendo a capacitação contínua de equipes como solução para esse desafio. Ela destacou o uso de plataformas digitais e ferramentas tecnológicas para otimizar o trabalho dos funcionários e melhorar a experiência dos hóspedes.

Conclusão e Expectativas

O primeiro dia da Equipotel 2024 consolidou o evento como um ponto de encontro essencial para o debate sobre inovação, sustentabilidade e liderança no setor de hospitalidade. Os próximos dias serão marcados por mais conteúdo, que inclui palestras, debates e exposições, com expectativa de mais negócios fechados e novos insights sobre todos os setores que integram a indústria da hospitalidade.

Serviço

Equipotel

Data: 17 a 20 de setembro

Horários: 17 a 19 de setembro, das 13h às 20h, e no dia 20 de setembro, das 13h às 18h

Local: Expo Center Norte

Credenciamento: Gratuito no link.

Website: http://www.equipotel.com.br