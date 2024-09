Nesta terça-feira, 17 de setembro, durante o PL Connection 2024, Ana Laura Tambasco, Diretora-Executiva de Marcas Próprias do Sam’s Club/Carrefour, e Kiko Binato, CEO dos Supermercados Avenida, revelaram as estratégias de sucesso que fizeram estas companhias se destacarem no concorrido mercado do varejo nacional.

Durante a discussão, que contou com a mediação de Sergio Alvim, CEO e Fundador da SA+ Varejo, os participantes revisitaram desafios, aprendizados e metodologias para a implementação e expansão de marcas próprias, evidenciando o impacto significativo dessas iniciativas no varejo alimentar brasileiro.

Logo no início, Ana Laura Tambasco salientou a importância do apoio das lideranças para o sucesso de uma marca própria. “Ela cresce de duas formas: superando a barreira da experimentação com o cliente e, internamente, com o apoio incondicional das lideranças. No Carrefour, esse respaldo foi crucial nos últimos 30 anos para que nossas marcas próprias alavancassem e se consolidassem”, afirmou.

Ela ressaltou que, tanto no Carrefour quanto no Sam’s Club, a marca própria é vista como um ativo estratégico, fundamental para a competitividade e a diferenciação no mercado. “No Sam’s, por exemplo, a nossa marca própria — a Member’s Mark — permeia todas as categorias, trazendo exclusividade e garantindo que nossos sócios se sintam especiais ao adquirir um produto com a nossa marca”, explicou Ana Laura.

Kiko Binato, CEO dos Supermercados Avenida, compartilhou a experiência de criar e fortalecer a marca própria Nida, que está presente na rede há dez anos. Ele destacou que o sucesso da marca exigiu apoio consistente das lideranças, tornando-se hoje um ativo com 180 SKUs, que está entre as cinco maiores em faturamento e rentabilidade da organização. Binato ainda frisou a importância da visão estratégica e da resiliência nesse processo.

Os palestrantes concordaram que as marcas próprias são um diferencial determinante para aumentar a rentabilidade e fidelizar clientes. Kiko Binato reforçou que elas não são apenas mais uma opção nas prateleiras, mas um ativo que traz margem e valor à empresa. Eles também discutiram as tendências para o futuro das private labels no Brasil, pois, apesar de representar atualmente uma pequena parcela do mercado (cerca de 2%), há grande potencial de crescimento, seguindo o exemplo da Europa, onde a penetração chega a 40%. Ambos concordam que elas são uma ferramenta estratégica para diferenciação no varejo, fortalecendo a competitividade e fidelização dos clientes.

“Quem começa a investir agora em marcas próprias já está à frente, pois o consumidor brasileiro está amadurecendo e reconhecendo cada vez mais o valor delas”, afirmou Binato.

Ana Laura enfatizou a relevância dessas marcas no Carrefour e Sam’s Club, mencionando que os clientes que compram esses produtos tendem a ser mais fiéis. Além de preços competitivos, o controle sobre a cadeia de produção é essencial para garantir qualidade e fidelidade. Ambos projetam um crescimento significativo das marcas próprias no Brasil, com potencial para seguir o exemplo europeu, ressaltando que a inovação e a diferenciação serão fundamentais para o sucesso no futuro.

O PL Connection acontece simultaneamente ao Latam Retail Show, evento B2B de varejo e consumo.

PL Connection 2024

Dia: 17 a 19 de setembro de 2024

Horário: das 10h às 20h nos dois primeiros dias. No terceiro dia, das 10h às 18h.

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo (SP).

Website: https://plconnection.com.br/