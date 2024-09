A Experian foi classificada em 7º lugar no IDC FinTech Rankings de 2024, ficando entre os 10 melhores fornecedores pelo terceiro ano consecutivo. O IDC FinTech Rankings avalia os 100 principais fornecedores de tecnologia financeira com base nas receitas do ano de 2023 dos setores de serviços financeiros e FinTech. Em notícias relacionadas, a Experian também foi vencedora do IDC Real Results Award, ficando em primeiro lugar em transformação de depósitos bancários.

Os Real Results Awards reconhecem provedores de TI que possibilitaram uma mudança genuína, mensurável e transformadora em uma instituição financeira cliente (banco, empresa de mercados de capitais ou seguradora) na indústria de serviços financeiros global. O prêmio de transformação de depósitos bancários foi baseado nos dados de clientes e no uso da Experian. Ascend Fraud Sandbox.

"Ficar em primeiro lugar em transformação de depósitos bancários demonstra como essa nova solução de fraude da Experian permite que nossos clientes usem tecnologia de ponta para prevenção de fraudes e proteção de identidade, melhorando significativamente as taxas de aprovação para contas de depósito on-line, impactando diretamente seus resultados, ao mesmo tempo que reduzem as perdas por fraude", disse Alex Lintner, CEO da Experian Software Solutions. "Essas premiações reforçam nossa entrega de modelagem avançada e insights de dados abrangentes que impulsionam e aceleram os negócios de nossos clientes. Elas também promovem melhores resultados financeiros para nossos clientes em comparação com as maneiras tradicionais de resolver esse difícil equilíbrio e mitigam os riscos da crescente onda de abordagens sofisticadas impulsionadas por IA por indivíduos mal-intencionados para fraudar os consumidores".

O Ascend Fraud Sandbox fornece um ambiente analítico que permite aos usuários explorar dados para descobrir novos padrões de fraude e criar, testar e implementar novos modelos em dias, em vez de meses. Ele combina os dados da própria organização com ativos de dados exclusivos de identidade e fraude de vários setores. Ele utiliza mais de 10 bilhões de eventos de identidade e fraude que incluem solicitações, atividade de login e transações, junto com marcadores de fraude, adicionando dezenas de milhões de novos eventos diariamente.

"No programa IDC FinTech Rankings de 2024, a Experian foi classificada como o 7º maior fornecedor global de soluções tecnológicas para o setor de serviços financeiros e ganhou seu primeiro IDC Real Results Winner Award na categoria de transformação de depósitos bancários", diz Marc DeCastro, diretor de pesquisa da IDC. "A Experian oferece dados, tecnologia e soluções escalonáveis que permitem às instituições financeiras tomar decisões de negócios bem-informadas com a velocidade necessária para se manterem competitivas em um mercado em rápida transformação e altamente competitivo".

Em seu 21º ano, os IDC FinTech Rankings categorizam e avaliam fornecedores de tecnologia com base estritamente nas receitas do ano anterior provenientes de instituições financeiras (bancos, seguros e/ou mercados de capitais) ou diretamente para fornecedores de soluções fintech de hardware, software e/ou serviços. Para ver a classificação completa, acesse www.idc.com/prodserv/insights/financial/fintech-rankings.

