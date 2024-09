Projeto inspira crianças e adolescentes a enxergarem o mundo através da arte

Após o sucesso da segunda edição em 2023, o Concurso "Meu Pequeno Artista" retorna para sua terceira edição, mantendo seu objetivo de estimular a criatividade, a imaginação e o senso crítico de crianças e adolescentes. O projeto, organizado pelo artista visual e educador Dinas Miguel, convida crianças e jovens a explorarem a arte por meio da releitura de suas obras, que são utilizadas por diferentes instituições de ensino como ferramenta de educação.

Com um forte viés de valorização da diversidade, o concurso propõe um mergulho nas obras de Dinas Miguel, conhecidas por sua representatividade, e por sua poética artística que visa trazer conceitos de amor, afeto, empatia, pertencimento dentre muitos outros expressos por meio de seus trabalhos e projetos. “A releitura permite que as crianças ampliem sua visão de mundo, que estimulem sua criatividade, além de conhecerem mais sobre a arte e o papel transformador que ela pode ter em suas vidas”, afirma o artista.

Na terceira edição, assim como aconteceu na anterior, o concurso se divide em duas formas: Categoria 1 - para crianças de 5 a 10 anos - e Categoria 2 – para adolescentes de 11 a 15 anos. A participação é gratuita, e as releituras podem ser enviadas pelas escolas ou pelos responsáveis para o ateliê do artista. O prazo para inscrição e envio dos trabalhos é até o dia 23 de setembro de 2024. Os finalistas serão escolhidos por uma comissão julgadora composta por artistas, educadores e parceiros do Atelier Dinas Miguel, que irão avaliar os trabalhos com base em critérios como espontaneidade, criatividade e a expressão do tema.

Os 40 finalistas, 20 de cada categoria, terão suas releituras expostas para votação online, e as 20 melhores de cada categoria serão disponibilizadas para votação popular nas redes sociais do artista. Já os vencedores serão premiados com materiais de pintura e jogos educativos, incentivando a continuidade do desenvolvimento artístico. A premiação será realizada de forma presencial no Atelier Dinas Miguel.

O concurso "Meu Pequeno Artista" é uma oportunidade de aprendizado e autodescoberta. As edições anteriores foram um grande sucesso e mostraram o impacto positivo que o projeto tem na interação com seus participantes. “Fiquei muito nervosa, mas consegui fazer o desenho”, relembra Luiza de Lima Inglada, de 9 anos, vencedora da categoria 1 da 2° edição. Sua mãe, Mércia Carla S. de Lima, também destaca: “Esse concurso mostra para as crianças que são capazes de ser quem elas querem ser”.

Alice Terezinha, de 12 anos, que ficou em 2º lugar na categoria 2 da 2ª edição, afirmou que o concurso foi um grande estímulo para crianças e adolescentes, incentivando-os a explorar mais a arte. Já Vinícius Alves Teixeira, de 15 anos, vencedor da categoria 2 da 2ª edição, fez questão de agradecer o apoio da mãe e da professora, que o incentivaram a participar e conquistar o primeiro lugar, mostrando o valor do incentivo familiar e escolar na jornada artística. Dinas Miguel, entusiasta da educação por meio da arte, compartilha sua visão sobre o projeto: “A arte é uma ferramenta poderosa de transformação e articulação. Não estamos aqui para ver quem desenha melhor, ou mesmo para ver quem copia as minhas artes, a proposta é incentivar o processo criativo, trazer valores, e uma nova perspectiva, assim como a arte transformou minha vida, que ela possa ser uma semente no coração dessas crianças.” Ana Cristina de Souza, de 10 anos, 2ª colocada na categoria 1 da 2ª edição, compartilhou que, apesar de inicialmente ter ficado apreensiva e achado que não conseguiria fazer o desenho, superou suas expectativas ao final. O impacto do concurso também é sentido nas escolas. “Foi um prestígio para todos nós ver a Maria Julia, uma de nossas alunas, ser premiada, isso estimula muitas outras crianças a criarem”, diz a professora Patrícia Yamamoto, da Escola General Silva Braga, referindo-se à aluna que conquistou o 1º lugar na edição anterior. Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no link Sobre Dinas Miguel: é graduado em artes visuais e pós-graduado em Educação Ambiental. É idealizador e organizador do projeto social “Cultura e Conceito”. Ganhador do Prêmio Sabotage de Hip-Hop categoria melhor grafiteiro de 2018. Realiza work shop de graffiti coletivo e Pinturas ao vivo em eventos, além da sua grande experiência como Arte-Educador realizando projetos em instituições educacionais e empresariais. Além de todas as suas produções, o artista está à frente do Atelier Dinas Miguel, espaço de experiências artísticas, culturais, gastronômicas e empreendedoras e também é idealizador do Estudio Mainoin, especializado em impressões de fine art, no qual reproduz obras com acabamento museológica, de altíssima qualidade. Seus trabalhos podem ser apreciados em diferentes cidades e países mundo afora, com sua poética artística arraigada na cultura Brasileira, vem se plasmando e interagindo na construção artística e pessoal da sociedade pois sua arte representa toda a história do seu povo e sua ancestralidade, tem como missão “Conectar e transformar as pessoas e os lugares por meio de suas Artes e Projetos. Instagram: @dinasmiguel - @atelierdinasmiguel

Website: https://linktr.ee/atelier.dinasmiguel