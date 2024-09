Estudo aponta dados de sondagem industrial

Segundo os dados apresentados no Portal da Indústria, no relatório chamado Sondagem Industrial de agosto de 2024, a produção industrial registrou um avanço, atingindo 52,2 pontos no índice de evolução da produção. Este crescimento reflete a expansão do setor em comparação a julho, sendo o segundo mês consecutivo de alta. O relatório aponta que o desempenho foi puxado, principalmente, pelas médias e grandes empresas, que apresentaram índices acima de 50 pontos, enquanto as pequenas empresas mostraram retração na produção. O estudo apresenta que as regiões do país também apresentaram um cenário positivo, com todas superando a linha divisória de 50 pontos.

Conforme informado na publicação, o número de empregados na indústria também apresentou um avanço, com o índice de evolução do emprego industrial marcando 50,7 pontos em agosto. Este resultado, divulgado no documento, indica crescimento na contratação de trabalhadores no setor em relação ao mês anterior. No entanto, o crescimento foi impulsionado novamente pelas médias e grandes empresas, enquanto as pequenas enfrentaram uma leve redução no número de empregados. Regionalmente, o emprego industrial apresentou alta em quase todas as regiões, com exceção do Norte e Sudeste, onde houve redução, de acordo com os dados informados.

O relatório aponta que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) na indústria subiu 1 ponto percentual, atingindo 72% em agosto de 2024. Este é um dos maiores percentuais registrados para o mês, ficando acima da média histórica. O estudo ainda aponta que a manutenção de altos níveis de utilização da capacidade instalada por quatro meses consecutivos reflete um aumento na intensidade de produção, principalmente entre médias e grandes empresas, que continuam a operar próximo de sua capacidade total. Nas regiões, o Sul manteve estabilidade, enquanto o Centro-Oeste registrou leve recuo.

Além disso, conforme o relatório, houve uma redução nos níveis de estoques em agosto em comparação a julho. A diminuição, embora menos acentuada do que nos meses anteriores, ainda reflete um cenário em que os estoques permanecem abaixo do nível planejado pela indústria. Este cenário de ajustes no estoque pode ser atribuído ao aumento da demanda, levando as empresas a manter uma produção mais alinhada ao consumo.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquias Trans Obra, afirmou que a continuidade do crescimento na produção e no emprego industrial reflete um movimento consistente de retomada após períodos de incertezas. “Esse cenário de expansão, se mantido, pode projetar um futuro promissor para o setor industrial, à medida que empresas continuam a operar próximas de sua capacidade total e o emprego segue em alta”.

O otimismo no setor também foi registrado em relação às exportações. Segundo os dados, as expectativas para as quantidades exportadas cresceram em setembro, mesmo com uma leve redução no otimismo acerca da demanda interna e das compras de matérias-primas. O relatório ainda mostra que o otimismo em relação às exportações do setor industrial avançou em setembro, ao passo que a expectativa para demanda interna e compras de matérias-primas apresentou uma leve retração.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio afirmou que a tendência de crescimento do emprego industrial, se acompanhada por políticas de qualificação da mão de obra e investimentos em tecnologia, poderá sustentar o desenvolvimento do setor no longo prazo. “A expectativa para o futuro é de que a indústria brasileira siga em trajetória crescente, com desafios pontuais, mas também com grandes oportunidades para inovação e modernização”.

