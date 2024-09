BGO, consultora mundial de gestão de investimentos imobiliários e provedora de serviços imobiliários, anunciou hoje que arrecadou com sucesso € 2,0 bilhões para seu programa de investimento europeu através de sua quarta Estratégia de Valor Agregado Europeu. Com este anúncio, o Fundo de Valor Agregado levantou um total de € 1,463 bilhão em compromissos e € 520 milhões mediante oportunidades de coinvestimento em plataformas industriais e centrais de dados de alta qualidade na Europa. Este é o quarto fundo na Estratégia de Valor Agregado Europeu da BGO, que investiu mais de € 4 bilhões desde 2014.

"A série de Valor Agregado Europeu da BGO agora navegou com sucesso em diversos ciclos ao longo de mais de uma década, com o Fundo IV sendo nossa maior captação até agora e bem posicionado para aproveitar este ciclo atual", disse John Carrafiell, Co-Diretor Executivo da BGO. "Gerar capacidades verticalmente integradas em vários países e ter as habilidades para investir em empresas e plataformas operacionais líderes, como a empresa de centrais de dados, Bulk Infrastructure, e a desenvolvedora e contratante Techbau, deuànossa estratégia europeia uma vantagem exclusiva."

"Nossa franquia de fundo de Valor Agregado Europeu continua atraindo imenso apoio de investidores existentes e novos. A capacidade da BGO de navegar em circunstâncias de mercado em transformação, gerenciar riscos e aproveitar oportunidades nos principais mercados da Europa contribuiu para desenvolver ótimos relacionamentos e a longo prazo com nossos investidores", disse Toby Phelps, sócio-gerente e chefe de ações europeias da BGO. "Nossa quarta Estratégia de Valor Agregado Europeu retém uma quantidade significativa de capital para capitalizar a grande oportunidade no mercado imobiliário europeu,àmedida que os mercados entram em um período de maior estabilidade e perspectivas de crescimento. O fluxo de negócios diferenciado da BGO, o intenso histórico de coinvestimentos em setores com perspectivas de crescimento a longo prazo e nossa forte mentalidade fiduciária continuarão permitindo o crescimento bem-sucedido de nossa plataforma europeia."

O Fundo de Valor Agregado terá amplo foco em setores que estão se beneficiando do crescimento estrutural da demanda, especificamente o setor de moradia, logística, incluindo armazenamento refrigerado e logística urbana, centrais de dados, bem como aqueles enfrentando desafios cíclicos que estão impactando os valores. A equipe buscará aplicar sua experiência local em gestão de ativos nos principais mercados europeus para transformar ativos subvalorizados ou mal administrados em locais bem estabelecidos em investimentos de alta qualidade com alto rendimento estabilizado no custo total.

"Estamos satisfeitos com o suporte recebido para nossa franquia de Valor Agregado Europeu. O desempenho relativo da estratégia e o histórico de oferecer oportunidades atraentes de coinvestimento nas melhores plataformas escaláveis ??da categoria resultaram em mais de 80% dos investidores neste novo fundo, sendo compostos por investidores existentes que continuam fazendo parceria conosco, bem como uma série de novos relacionamentos estratégicos", disse Francesco Ostuni, Sócio-Gerente e Diretor de Investimentos da BGO na Europa.

Sobre a BGO

A BGO é líder mundial em consultoria e gestão de investimentos imobiliários, bem como provedora reconhecida de serviços imobiliários a nível mundial. A BGO atende aos interesses de mais de 750 clientes institucionais com cerca de US$ 83 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de junho de 2024), além de experiência na gestão de ativos de escritórios, indústrias, multirresidenciais, varejo e propriedades de hospitalidade ao redor do mundo. A BGO possui escritórios em 27 cidades em treze países com profundo conhecimento local, experiência e extensas redes nas regiões onde investimos e administramos ativos imobiliários em nome de nossos clientes em mercados primários, secundários e de coinvestimento.

A BGO é parte da SLC Management, a empresa de alternativas institucionais e gestão de ativos tradicionais da Sun Life.

Os ativos sob gestão mostrados acima incluem investimentos imobiliários e hipotecários administrados pelo grupo de empresas BGO e suas afiliadas e, a partir do 1T21, incluem certos compromissos de capital não efetuados para capital discricionário até que sejam legalmente expirados, e excluem certos compromissos de capital não efetuados onde o investidor tem total discrição sobre o investimento.

Para mais informação, acesse www.bgo.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240917870083/pt/

Contato de Mídia

Rahim Ladha

Chefe Global de Comunicações, BGO

media@bgo.com