Modelo de negócios em ascensão, o private label tem se expandido rapidamente, especialmente no setor de alimentos e bebidas. Esse formato permite que empreendedores terceirizem a produção e concentrem seus esforços na construção da marca própria.

Para fomentar novas oportunidades de negócios no Brasil, a Amicci, plataforma digital que conecta donos de marcas e fabricantes, realizará a 2ª edição do PL Connection, evento dedicado ao mercado de private label. De hoje até 19 de setembro, a feira reunirá os maiores players do setor no Expo Center Norte, em São Paulo, para discutir tendências, explorar inovações e promover parcerias comerciais.

Com expertise na fabricação de produtos para grandes marcas, como Coca-Cola, Ambev e McDonald’s, a GlobalFruit, especializada em co-packing e envase asséptico, é um exemplo de terceirização de produção para marcas de bebidas. Para o CoCEO da empresa, Rafael Vaz, entre as vantagens desse formato está a redução dos custos associados à construção e manutenção de uma fábrica própria. "Isso libera capital para ser investido em áreas críticas, como marketing, distribuição, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos", observa.

É um cenário que tem trazido interesse de grandes investidores, principalmente personalidades públicas e famosas, que apostam em produtos já validados. Um caso recente é o da cantora e empresária Ivete Sangalo, que ingressou no segmento de alimentos, em parceria com seu marido, o nutricionista Daniel Cady, lançando a marca de caldos naturais Vero Brodo, produzido sem aditivos químicos ou conservantes.

Na Europa, por exemplo, segundo estudos da Nielsen, essas marcas já representam cerca de 40% das vendas de alimentos e bebidas. Marcas de sucos, leites, bebidas vegetais e outras bebidas prontas para consumo são exemplos de produtos que se beneficiam desse serviço terceirizado.

Essa tendência é impulsionada por consumidores que buscam produtos de alta qualidade a preços mais acessíveis e que estão cada vez mais dispostos a experimentar novas opções. No Brasil, o panorama é igualmente promissor. Segundo a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (ABMAPRO), mais de 40% das famílias brasileiras já adotaram marcas próprias em seu dia a dia.

Durante o evento, a GlobalFruit apresentará suas últimas inovações em co-packing e discutirá as melhores práticas para o desenvolvimento de marcas próprias de sucesso. Segundo o executivo Rafael Vaz, optar por esse formato oferece agilidade na introdução de novidades no mercado, sem os altos custos e complexidades de uma produção própria. “Contamos com um suporte no desenvolvimento de novos produtos, ajudando os clientes a testar e ajustar formulações de alimentos e bebidas, garantindo que o produto final atenda às expectativas de qualidade e sabor”, acrescenta.

Atualmente, além do envase asséptico de bebidas, a GlobalFruit oferece armazenamento de produtos no mesmo segmento; suporte em Pesquisa & Desenvolvimento, que inclui criação de novos produtos, rotulagem, registros e certificações; e a modalidade full service, que abrange desde a compra da matéria-prima até o desenvolvimento completo do produto.

