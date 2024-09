Marca oferece cosméticos gratuitos em troca de conteúdo

O Projeto Starters, uma iniciativa da Le Prö Cosmetics, está capacitando micro e nano influenciadores no segmento de beleza. Com foco em autenticidade e engajamento, o projeto visa promover o marketing de comunidade, uma tendência crescente no setor.

A estratégia reúne consumidores de um produto ou serviço para fomentar um sentimento de pertencimento e envolvimento. Em 2024, espera-se que essa abordagem se fortaleça ainda mais, com empresas investindo em ações que incentivem a participação orgânica de pessoas que compartilham valores e interesses comuns. Esse tipo de conexão é considerada crucial para fidelizar clientes e estimular o crescimento da marca.

Pesquisas também indicam que 44% das marcas preferem trabalhar com nano influenciadores e 26% com micro influenciadores. Esses criadores de conteúdo, com menos de 50 mil seguidores, são vistos como mais autênticos e geram um engajamento profundo com seu público. Em contrapartida, apenas 17% das marcas optam por macro-influenciadores e 13% por celebridades.

A Le Prö Cosmetics, conhecida por seus produtos à base de ingredientes naturais e orgânicos para cuidados capilares, lançou o Projeto Starters com o objetivo de não só promover seus produtos, mas também apoiar o desenvolvimento profissional dos influenciadores. O projeto seleciona participantes por um formulário de parceria e os divide em grupos conforme a média de seguidores.

Os influenciadores recebem produtos da Le Prö para realizar tarefas específicas, como posts no feed, reels com tutoriais e stories. A meta é alcançar um número mínimo de visualizações para garantir a continuidade no projeto. Aqueles que se destacam são promovidos para fases subsequentes, com tarefas mais desafiadoras e metas de engajamento mais altas.

Os influenciadores que demonstram alto desempenho e criatividade têm a oportunidade de se tornarem parceiros fixos da marca e, eventualmente, embaixadores, recebendo suporte contínuo e benefícios exclusivos.

O Projeto Starters reflete as mudanças no mercado de cuidados capilares, onde a autenticidade e a proximidade com o público são valorizadas. As estratégias de marketing de comunidade e de influência nichada têm mostrado que campanhas colaborativas com influenciadores autênticos são mais eficazes e envolventes.

Julia Kosaka, responsável pelo marketing da Le Prö, comenta: “Queremos reconhecer e incentivar profissionais talentosos que já usam e confiam em nossos produtos. O Projeto Starters oferece as ferramentas e o suporte necessário para que esses influenciadores cresçam em suas carreiras e alcancem novos patamares.”

Para mais informações sobre o Projeto Starters, é possível acessar o LinkedIn da Le Prö e realizar a inscrição por meio do formulário disponível.

Website: https://www.lepro.com.br