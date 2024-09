Empresa Brasileira anuncia expansão global

A empresa brasileira PCM Consultoria, especializada em gestão de manutenção e ativos, revelou uma expansão para novos mercados internacionais, começando, então, a fazer atendimento global. A expensão começa em quatro países: Peru, Áustria, Alemanha e China. Este movimento estratégico surge através de uma parceria com a Faber-Castell, uma das líderes mundiais na fabricação de materiais para escrita e artes.

Desde sua fundação em Campinas em 1990, a PCM Consultoria, com 34 anos de atividade, já estabeleceu, além do Brasil, escritórios no Chile e na Colômbia. A colaboração com a Faber-Castell representa um avanço natural para a empresa, alinhando expertise técnica e compromisso da PCM Consultoria com a reputação global da Faber-Castell.

A expansão para os novos países é uma resposta aos crescentes desafios da manutenção industrial globalizada e à necessidade de inovações tecnológicas adaptadas a diferentes contextos industriais. Segundo a PCM Consultoria, a parceria não apenas aumentará sua presença, mas também intensificará o desenvolvimento de soluções de manutenção e gestão de ativos que se alinham com as melhores práticas internacionais.

Fernando Del Monde, fundador e CEO da PCM Consultoria, afirmou que a parceria com a Faber-Castell já vem de longa data no Brasil, sendo a expansão ao atendimento global da indústria, um marco importante para a empresa, combinando as suas soluções de manutenção com a escala e o alcance global da Faber-Castell. Del Monde destaca que a iniciativa é parte de um esforço contínuo para levar eficiência operacional a novos mercados, promovendo uma maior integração das operações industriais através das fronteiras.

A expansão já foi iniciada, com equipes da PCM Consultoria sendo integradas às operações existentes da Faber-Castell nos primeiros países alvo. A expectativa é que essa estratégia colaborativa não só fortaleça as operações de ambas as empresas, como também estabeleça novos padrões de práticas de manutenção e gestão de ativos no cenário global.

Website: http://www.pcmconsultoria.com