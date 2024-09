A Morgan Stanley (NYSE: MS) anunciou hoje o grupo global de 2024 do Inclusive Ventures Lab, com 25 empresas selecionadas das Américas e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Nos próximos cinco meses, as empresas devem participar em um programa acelerador interno idealizado para desenvolver e dimensionar ainda mais as startups de tecnologia e habilitadas para tecnologia na fase inicial da rodada de financiamento da Série A.

Escolhidas entre milhares de inscrições, as 25 startups representam uma série de tecnologias disruptivas em todos os setores da indústria, como tecnologia climática, varejo, saúde, FinTechs, SaaS, software empresarial, consumo e viagens – com muitos incorporando a IA e a sustentabilidade em seus produtos e serviços. As empresas do grupo receberão um investimento de US$ 250.000 (£ 250.000 na EMEA) da Morgan Stanley, assim como inúmeras oportunidades de mentoria, um currículo de empreendedorismo personalizado e recursos de crescimento empresarial do ecossistema da empresa de parceiros internos e externos.

“No ambiente desafiador de capital de risco, estamos orgulhosos de dar as boas-vindas ao nosso maior grupo de startups inovadoras no Inclusive Ventures Lab e estamos ansiosos por apoiá-las enquanto expandem suas inovações e trabalham para construir um mundo melhor”, disse Selma Bueno, responsável global do Grupo Morgan Stanley Inclusive Ventures. “Todos os anos, desde o lançamento do Inclusive Ventures Lab em 2017, expandimos os nossos esforços para garantir que mais empreendedores do mundo inteiro possam ter êxito; e este ano não será diferente.”

As empresas selecionadas para participar no grupo de 2024 incluem as seguintes:

Agri-Trak que torna digitais as pequenas operações agrícolas com uma plataforma inteligente para mão-de-obra em tempo real, rendimento da colheita e rastreio de custos para otimizar a produtividade, a sustentabilidade e a rentabilidade (EUA)

que torna digitais as pequenas operações agrícolas com uma plataforma inteligente para mão-de-obra em tempo real, rendimento da colheita e rastreio de custos para otimizar a produtividade, a sustentabilidade e a rentabilidade (EUA) Beta Financial oferece uma solução transparente e abrangente de pontuação de crédito para pequenas empresas que promove a inclusão financeira e o acesso ao capital por meio de tecnologia inovadora baseada em IA (EUA)

oferece uma solução transparente e abrangente de pontuação de crédito para pequenas empresas que promove a inclusão financeira e o acesso ao capital por meio de tecnologia inovadora baseada em IA (EUA) Blip Energy que constrói um recurso de drop-in de energia distribuída para mitigar o aumento da procura de pico, otimizar os custos de energia para os utilizadores e reduzir os custos operacionais para os serviços públicos (EUA)

que constrói um recurso de drop-in de energia distribuída para mitigar o aumento da procura de pico, otimizar os custos de energia para os utilizadores e reduzir os custos operacionais para os serviços públicos (EUA) Compare Ethics é uma plataforma de conformidade de sustentabilidade baseada em IA que reduz os custos para ajudar as marcas de varejo a simplificar, agilizar e escalar o modo como fazem declarações ecológicas precisas (Reino Unido)

é uma plataforma de conformidade de sustentabilidade baseada em IA que reduz os custos para ajudar as marcas de varejo a simplificar, agilizar e escalar o modo como fazem declarações ecológicas precisas (Reino Unido) Darent é uma plataforma de mercado de aluguel de férias na Arábia Saudita para que viajantes procurem propriedades com foco em experiências locais, um sistema de pagamento seguro e de seguro de propriedade para anfitriões (Arábia Saudita)

é uma plataforma de mercado de aluguel de férias na Arábia Saudita para que viajantes procurem propriedades com foco em experiências locais, um sistema de pagamento seguro e de seguro de propriedade para anfitriões (Arábia Saudita) For The Creators é um mercado de moda circular omnichannel onde as mulheres podem alugar e adquirir roupas de alta qualidade para cada fase da maternidade (Reino Unido)

é um mercado de moda circular omnichannel onde as mulheres podem alugar e adquirir roupas de alta qualidade para cada fase da maternidade (Reino Unido) GroceryList é um mercado que conecta imigrantes do mundo inteiro a comerciantes locais de toda a América Latina e Caribe, permitindo que adquiram mantimentos e artigos essenciais para os seus entes queridos no seu país de origem (EUA)

é um mercado que conecta imigrantes do mundo inteiro a comerciantes locais de toda a América Latina e Caribe, permitindo que adquiram mantimentos e artigos essenciais para os seus entes queridos no seu país de origem (EUA) HANX é uma plataforma do consumidor que reúne produtos de saúde reprodutiva feminina clinicamente desenvolvidos, tratamentos prescritos e conteúdos orientados para a comunidade (Reino Unido)

é uma plataforma do consumidor que reúne produtos de saúde reprodutiva feminina clinicamente desenvolvidos, tratamentos prescritos e conteúdos orientados para a comunidade (Reino Unido) Hire Ground é uma plataforma de software B2B que permite que compradores de empresas procurem e gerenciem fornecedores terceirizados enquanto otimizam o seu processo de aquisição (EUA)

é uma plataforma de software B2B que permite que compradores de empresas procurem e gerenciem fornecedores terceirizados enquanto otimizam o seu processo de aquisição (EUA) Infinite Giving é uma plataforma fintech que permite que as organizações sem fins lucrativos angariem dinheiro, gerenciem suas reservas de caixa e invistam e cresçam de forma conservadora (EUA)

é uma plataforma fintech que permite que as organizações sem fins lucrativos angariem dinheiro, gerenciem suas reservas de caixa e invistam e cresçam de forma conservadora (EUA) Juniver é uma empresa do setor de saúde que utiliza tecnologia de IA para oferecer intervenções digitais personalizadas para a recuperação duradoura de perturbações alimentares (Reino Unido)

é uma empresa do setor de saúde que utiliza tecnologia de IA para oferecer intervenções digitais personalizadas para a recuperação duradoura de perturbações alimentares (Reino Unido) KSI Vision utiliza a IA existente nas câmeras de segurança de lojas e shopping centers para gerar dados de clientes em tempo real e aumentar a conversão de vendas (Uruguai)

utiliza a IA existente nas câmeras de segurança de lojas e shopping centers para gerar dados de clientes em tempo real e aumentar a conversão de vendas (Uruguai) Mavity é um sistema opcional baseado em IA para equipes de design e marketing que conecta as empresas aos profissionais de criação por demanda para agilizar a criação de ativos (EUA)

é um sistema opcional baseado em IA para equipes de design e marketing que conecta as empresas aos profissionais de criação por demanda para agilizar a criação de ativos (EUA) MyARC é uma plataforma que permite aos criadores de conteúdo fitness treinarem seus seguidores em grande escala (Reino Unido)

é uma plataforma que permite aos criadores de conteúdo fitness treinarem seus seguidores em grande escala (Reino Unido) NÜWIEL fornece soluções de mobilidade elétrica para as cidades de hoje e de amanhã (Alemanha)

fornece soluções de mobilidade elétrica para as cidades de hoje e de amanhã (Alemanha) OVUM é um serviço centralizado para o bem-estar da fertilidade que fornece recursos educacionais, produtos e serviços para melhorar os resultados da fertilidade (Reino Unido)

é um serviço centralizado para o bem-estar da fertilidade que fornece recursos educacionais, produtos e serviços para melhorar os resultados da fertilidade (Reino Unido) Research Grid é um mecanismo de automação para ensaios clínicos sem administração (Reino Unido)

é um mecanismo de automação para ensaios clínicos sem administração (Reino Unido) Revere reinventa como os alocadores gerenciam os seus portfólios de ativos alternativos por meio da IA, ferramentas de automação de fluxos de trabalho e relatórios personalizados (EUA)

reinventa como os alocadores gerenciam os seus portfólios de ativos alternativos por meio da IA, ferramentas de automação de fluxos de trabalho e relatórios personalizados (EUA) Route é uma plataforma de ferramentas de gestão de negócios voltada para empresas de limpeza comercial para automatizar vendas, agilizar operações, desenvolver relações com prestadores de serviços e conectar todo o setor de limpeza (EUA)

é uma plataforma de ferramentas de gestão de negócios voltada para empresas de limpeza comercial para automatizar vendas, agilizar operações, desenvolver relações com prestadores de serviços e conectar todo o setor de limpeza (EUA) Sanarai conecta a comunidade latina aos profissionais de saúde mental da América Latina e dos EUA para oferecer apoio emocional culturalmente sensível e em língua espanhola a preços acessíveis (EUA)

conecta a comunidade latina aos profissionais de saúde mental da América Latina e dos EUA para oferecer apoio emocional culturalmente sensível e em língua espanhola a preços acessíveis (EUA) Soralink utiliza a IA e os sensores inteligentes para ajudar os fabricantes a prevenir falhas críticas nas máquinas (Canadá)

utiliza a IA e os sensores inteligentes para ajudar os fabricantes a prevenir falhas críticas nas máquinas (Canadá) Sortile ofereceàindústria têxtil um sistema que possibilita a identificação, rastreabilidade e reciclagem de têxteis (EUA)

ofereceàindústria têxtil um sistema que possibilita a identificação, rastreabilidade e reciclagem de têxteis (EUA) SWYE360 Learning é uma empresa de análise de dados que utiliza a aprendizagem de máquina e a IA na educação para medir a eficácia do software e detectar alunos em risco de abandono escolar (EUA)

é uma empresa de análise de dados que utiliza a aprendizagem de máquina e a IA na educação para medir a eficácia do software e detectar alunos em risco de abandono escolar (EUA) Tendo Technologies lida com os desafios enfrentados pelos aspirantes a empreendedores do varejo online na África ao conectar revendedores independentes a fornecedores (Gana)

lida com os desafios enfrentados pelos aspirantes a empreendedores do varejo online na África ao conectar revendedores independentes a fornecedores (Gana) Zest Equity digitaliza as transações do mercado privado com a criação de ferramentas para agilizar e garantir uma maior transparência na forma como os empresários, fundos e investidores realizam transações (Emirados Árabes Unidos)

O programa será concluído em fevereiro de 2025 com um Dia de Demonstração global, quando as empresas participantes farão apresentações a potenciais investidores, parceiros de negócio e clientes. As empresas de investimento presentes na última mostra representaram mais de 40 bilhões de dólares em novas oportunidades ("dry power") e indicaram um elevado nível de interesse após o evento.

Sobre o Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

O Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) é um programa acelerador interno e intensivo de cinco meses criado para ajudar a desenvolver e expandir startups ainda mais, culminando em uma apresentação e um Dia de Demonstração para a comunidade de investidores. A Morgan Stanley lançou o MSIVL, anteriormente denominado Laboratório de Inovação Multicultural, em 2017, para abordar desigualdades no financiamento de fundadores de startups, que segundo nossa pesquisa equivalem a mais de quatro trilhões de dólares em retornos não realizados.

Sobre a Morgan Stanley

A Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder mundial em serviços financeiros que oferece inúmeros serviços bancários de investimento, títulos, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 42 países, os funcionários da empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, instituições e pessoas físicas. Para obter mais informações sobre a Morgan Stanley, acesse www.morganstanley.com.

