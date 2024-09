Empresas de saneamento, prestadores de serviços e fornecedores de materiais e equipamentos para o setor estão fazendo sua adesão aos Jogos de Saneamento, atividade que ocorrerá durante a Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e 35º Encontro Técnico AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). A Feira e o Congresso acontecerão entre os dias 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A realização é da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN).

Os Jogos têm como objetivo propiciar um ambiente de competição saudável para favorecer uma maior integração entre os profissionais de diferentes empresas. "É uma oportunidade para que técnicos operacionais demonstrem ‘in loco’ a importância das atividades que desenvolvem nas ruas. Trata-se de uma oportunidade para estimular e propiciar o aprimoramento do conhecimento de atividades operacionais", destaca a presidente da AESAN, Alzira Garcia.

Por meio do apoio de fornecedores, através do empréstimo de equipamentos e materiais, serão desenvolvidas as provas de pesquisa de vazamentos com geofone eletrônico, troca de hidrômetros e sinalização de vias em obras de saneamento. As melhores performances serão premiadas. "Os fornecedores de equipamentos terão oportunidade de expor suas soluções, demonstrar seu uso prático e destacar seus diferenciais durante as provas", ressalta o coordenador dos Jogos, Cicero Ferreira Batista.

As novas gerações de profissionais também poderão competir por meio de uma prova específica entre alunos do ensino universitário.

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente - Fenasan e o 35º Encontro Técnico AESabesp será ainda maior em 2024!

A visitação, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

Inscrições para o Encontro Técnico em: https://www.fenasan.com.br/

Serviço

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas"

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 - Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Visitação à feira: gratuita

Para mais informações, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

Website: https://fenasan.com.br/