Chega ao mercado a 2ª ed. do livro 'Experiência do Cliente'

A Rokkets Editora, em parceria com a Comunidade Amigos do CX, anuncia o lançamento da segunda edição do livro "Experiência do Cliente - Na Teoria e Muita Prática", uma obra colaborativa que reúne mais de 40 dos maiores especialistas em Customer Experience (CX) do Brasil. O lançamento oficial acontece em 16 de setembro, no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. A obra já está à venda por R$89,90 + frete e é a continuação de um projeto que já lançou livros sobre Experiência do Cliente, Colaborador e Paciente.

A primeira edição publicada nacional foi focada exclusivamente em Customer Experience. Agora, a segunda edição traz novos autores e conteúdo atualizado, incluindo líderes de empresas como Itaú BBA, Bradesco, Bayer, JBS, Toyota, Volkswagen, BTG Pactual, Leroy, Claro Brasil, Vale, Airbnb, Accor, Azul, LATAM, e muitas outras. Ela oferece insights práticos sobre como melhorar a experiência do cliente nas empresas e aborda temas como estratégias para implementar CX em empresas de diferentes tamanhos, métricas de sucesso, cultura organizacional centrada no cliente, além do papel da inteligência artificial e transformação digital.

Bruno Guimarães, co-idealizador do projeto e fundador da comunidade Amigos do CX, comenta: “A segunda edição reafirma o compromisso de educar o mercado brasileiro e destacar os profissionais de CX. Queremos inspirar mais empresas a adotarem uma mentalidade centrada no cliente”. Já Christiano Bem, CEO da Rokkets Group e partner na Comunidade Amigos do CX, complementa: “Conseguimos trazer uma visão ainda mais completa, refletindo as tendências atuais de CX e grandes cases e insights para implementação”.

A obra tem o apoio de grandes marcas como Home Agent, INDECX, Rokkets Group, SoluCX, Track.co e Pullman Hotels and Resorts. “Estamos evoluindo para uma nova era de Experiência do Cliente, onde a inteligência artificial transforma as interações, tornando-as mais personalizadas e eficientes. Falar sobre CX e IA foi um imenso prazer, e é inspirador ver como este livro está abordando essas tendências de forma tão promissora. Tenho certeza de que ele será uma referência importante para profissionais que buscam se destacar em um mercado cada vez mais centrado no cliente.”, ressalta Tomás Duarte, CEO da Track.co.

Tiago Serrano, CEO da SoluCX, acrescenta: “A obra 'Experiência do Cliente - Na teoria e muita prática' é uma referência essencial para empresas que buscam transformar a centralidade no cliente em um diferencial competitivo, oferecendo insights valiosos para implementar mudanças concretas e duradouras.”

Rafael Nascimento, Diretor de Operações da INDECX, reforça: “A INDECX, como uma empresa brasileira especializada em monitoramento de experiências, entende que iniciativas como a desse livro contribuem para a evolução do conhecimento e da maturidade do ecossistema de experiência do cliente no Brasil. Sempre apoiamos iniciativas e eventos promovidos pela Comunidade Amigos do CX, pois acreditamos que o trabalho realizado por essa comunidade auxilia significativamente nesse processo. Eles ajudam a elevar as nossas empresas a um novo nível de maturidade e profissionalismo quando o assunto é a experiência dos clientes. Para nós, apoiar a iniciativa deste livro é praticamente uma obrigação, e esperamos que o objetivo de trazer mais conhecimento e elevar a maturidade das empresas nesse tema seja plenamente alcançado.”.

Fabio Boucinhas, CEO e Fundador da Home Agent, conclui: “O livro ‘Experiência do Cliente - Na Teoria e Muita Prática’ é uma oportunidade única de conhecer e se inspirar com a visão de alguns dos profissionais mais relevantes do mercado de CX. O setor está passando por uma relevante transformação e este livro é uma bússola para nos ajudar a enxergar para onde devemos direcionar nossa estratégia.”.

Lançamento e venda



As inscrições para o lançamento do livro, no dia 16 de setembro, às 18h30, no Hotel Pullman Vila Olímpia, estão abertas no Sympla, com vagas limitadas. O evento contará com três painéis com autores do livro, seguido por um momento de autógrafos e networking. A obra pode ser adquirida por R$89,90 + frete no site www.rokketseditora.com.br ou diretamente no link https://pag.ae/7-UJwib-m.

Abaixo os co-autores presentes na publicação:

Alexsandra Reis (Bradesco), Anderson Almeida (Itaú BBA), Angelo Santos (SWIFT - JBS), Carolina Cheung (Bayer), Celso Tonet (Claro Brasil), Christiano Bem (ROKKETS GROUP), Daniela Fantinati (Aeroporto Internacional de Luanda), Dyani Bonacordi, Éder Campos (FDC), Etienne Gonçalves (Mercado Segurador), Fabio Boucinhas (Home Agent), Gabriela Bianco, Grasielle Silva (Grupo CNH), Ilenia Vidili, Jaqueline Machado (BTG Pactual), Jason Ward (Azul), Jean Henrique, Jorge Mussi (Toyota), Juliana Grunwald (Volkswagen Brasil), Julio Plum (Alelo), Karla Santos (Leroy Merlin Brasil), Laura Sica (Portobello Shop), Luciana Stippe (Volkswagen Brasil), Lucied Manduca (Vale), Luciola Eboni (TOTVS), Marcelo Santiago (Nissan), Melissa Casagrande (Bloomin' Brands), Paulo Miranda (LATAM), Rafael Nascimento (INDECX), Rafael Niro (Outfield), Ramiro Martins (Airbnb), Rodrigo Padilha (Grupo Electrolux), Ronei Borba (Accor), Tatiana Celani (Enel Brasil), Thiago Trevisan (Comgás), Tiago Serrano (SoluCX), Tomás Duarte (Track.co), Valeria Dacanal (ROKKETS GROUP), Yalabá Lopes (Let's People), Zuleica Melo (Zu Melo).

Website: https://www.rokketseditora.com.br/