Os recursos do Pathfinder agora estão disponíveis na nuvem, oferecendo às autoridades policiais novas opções de implementação para acelerar a justiça

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), principal líder global em soluções Investigativas Digitais para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento do Pathfinder Cloud com a Amazon Web Services (AWS) (Nasdaq: AMZN), que viabiliza que os clientes acessem o Pathfinder, a solução de análise investigativa líder do setor da Cellebrite, por meio de uma nuvem virtual segura da Amazon (Amazon Virtual Private Cloud -VPC).

Agora disponível para uso no local e na nuvem, o Pathfinder reduz drasticamente as horas que investigadores e analistas gastam em casos porque seus recursos de inteligência artificial (IA) ajudam a identificar rapidamente dados e conexões significativas em vários dispositivos. Ele identifica gírias e termos associados a atividades criminosas e permite que os investigadores pesquisem e categorizem imagens explícitas – diminuindo o volume de exposição a imagens e áudios perturbadores. Com o Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres - OCR), o Pathfinder também torna os dados facilmente pesquisáveis, pois digitaliza e converte texto de imagens e dispositivos. Além disso, com os Serviços de Tradução Automatizada do Pathfinder da Cellebrite, as agências de aplicação da lei podem superar rapidamente as barreiras linguísticas, obtendo acesso rápido a dados e insights essenciais a partir de evidências digitais em vários idiomas.

O Pathfinder Cloud com a AWS, parte da plataforma Case-to-Closure (C2C) da Cellebrite, ajuda agências de todos os tamanhos a eliminar a necessidade de comprar e manter servidores físicos, bem como a dependência comum de salas de servidores dedicados e salas seguras com instalações de informações compartimentadas confidenciais (SCIF). Com essa atualização, os clientes agora podem dimensionar rapidamente o armazenamento e os recursos com base na demanda, preservando os recursos, pagando apenas pelo que é necessário.

Os principais recursos do Pathfinder Cloud com a AWS são:

Acesso Rápido aos Recursos: Com a nuvem, as organizações podem acessar e desativar rapidamente os recursos conforme necessário, em comparação com os prazos mais longos para o provisionamento de recursos que as configurações tradicionais no local exigem.

Com a nuvem, as organizações podem acessar e desativar rapidamente os recursos conforme necessário, em comparação com os prazos mais longos para o provisionamento de recursos que as configurações tradicionais no local exigem. Alta Disponibilidade e Redundância: O Amazon VPC oferece aos clientes alta disponibilidade, redundância de tempo de atividade, e recursos de failover com segurança de dados robusta e continuidade dos negócios, eliminando a necessidade de investir em infraestrutura de alta disponibilidade.

O Amazon VPC oferece aos clientes alta disponibilidade, redundância de tempo de atividade, e recursos de failover com segurança de dados robusta e continuidade dos negócios, eliminando a necessidade de investir em infraestrutura de alta disponibilidade. Infraestrutura Flexível, Segurança e Conformidade: Os clientes podem adaptar seus controles de infraestrutura, segurança e conformidade para se alinharem aos requisitos da organização, tudo sem o uso de hardware físico.



“As agências de aplicação da lei e as organizações de segurança pública têm a ganhar significativamente com o uso de soluções de análise investigativa na nuvem”, disse Cam Cowdery, detetive do Departamento de Polícia de Nampa e membro da Força-Tarefa Forense Digital de Treasure Valley. "Com a mescla da adaptabilidade de uma nuvem privada virtual segura,e com os recursos analíticos orientados por IA do Pathfinder; examinadores, investigadores e detetives podem acessar as evidências e resolver os casos mais rapidamente."

“Com o aumento do volume e da complexidade das evidências digitais, é fundamental que os investigadores tenham acesso a uma solução em nuvem segura e baseada em IA que atenda aos requisitos da organização”, disse Ronnen Armon, Diretor de Produtos e Tecnologias da Cellebrite. "O Pathfinder utiliza a Amazon VPC para capacitar as agências a escalar de forma rápida e econômica seus recursos e infraestrutura para atender às necessidades em evolução e acelerar a análise de evidências digitais."

Para mais informação sobre o Cellebrite Pathfinder, visite https://cellebrite.com/en/pathfinder/.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

