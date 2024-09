A SCF Partners, Inc. (“SCF”) tem o prazer de anunciar a aquisição do negócio Newpark Fluids Systems (“NFS”), um dos principais fornecedores globais de soluções de fluidos para petróleo, gás e geotermia, da Newpark Resources Inc. (NYSE: NR). A Newpark Fluids Systems fornece uma gama completa de produtos de perfuração e conclusão e serviços técnicos relacionados, apoiados por um inovador conjunto de software de modelagem digital, cadeia de suprimentos global e infraestrutura para aumentar a eficiência e produtividade do desempenho de nossos clientes.

O CEO da Newpark Fluids Systems, David Paterson, comentou: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a SCF. Essa nova parceria será uma fonte de enorme criação de valor para nossos clientes e toda a equipe da Newpark Fluids Systems. Nosso plano estratégico de crescimento global agora será acelerado sob um novo conselho focado, com significativa experiência e compromisso no setor de energia. O histórico inigualável de sucesso da SCF na indústria global de serviços de energia oferece oportunidades empolgantes enquanto olhamos para o futuro”.

Deviyani Misra-Godwin, diretora da SCF Partners, declarou: “Por mais de 25 anos, a Newpark Fluids Systems manteve uma posição de liderança no espaço de fluidos de perfuração e conclusão em todo o mundo, melhorando o desempenho dos clientes ao fornecer qualidade de serviço líder no setor. A presença global da Newpark Fluids Systems, desempenho de segurança de primeiro quartil, portfólio líder de tecnologia e posição preeminente no crescente espaço geotérmico acelerarão o sucesso na paisagem energética em evolução. Junto com a equipe de liderança, esperamos criar um valor tremendo para nossos clientes e funcionários neste próximo capítulo de crescimento.”.

Sobre a Newpark Fluids Systems

A Newpark Fluids Systems fornece produtos de fluidos de perfuração e conclusão e serviços técnicos relacionados a clientes de projetos de petróleo, gás natural e geotermia, principalmente na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, como também em alguns países da Ásia-Pacífico. A NFS utiliza uma abordagem focada em fluidos e alcance global, com conhecimento local para melhorar a eficiência e produtividade das operações dos clientes globalmente. Explore mais informações em www.newpark.com.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF oferece capital de participação e assistência estratégica para o crescimento de empresas líderes nos setores de serviços, equipamentos e tecnologia de energia que operam em todo o mundo. A SCF já investiu em mais de 80 empresas e realizou mais de 400 aquisições adicionais para desenvolver 18 empresas de serviços e equipamentos de energia listadas publicamente ao longo de sua história. A empresa está sediada em Houston, Texas, e possui escritórios em Aberdeen e na Austrália. Explore mais informações em www.scfpartners.com.

Sobrea a Newpark Resources

A Newpark Resources, Inc. é uma empresa de soluções de acesso a locais que fabrica, vende e aluga produtos de revestimento compostos sustentáveis e líderes na indústria, juntamente com um conjunto completo de serviços, incluindo planejamento, logística e remediação. Informações adicionais podem ser encontradas em www.newpark.com.

