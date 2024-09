O Impacta, programa de bolsas que oferece acesso às escolas do Grupo Salta, abriu inscrições para o ciclo 2025. O foco são estudantes de baixa renda oriundos da rede pública de ensino de várias regiões do Brasil. Ao todo, serão distribuídas 100 vagas nas escolas Alfa (PR e SC), Coleguium (MG), Ideal (DF), Motivo (PE), Pensi (RJ) e pH (RJ).

As vagas são para alunos que, em 2024, cursam o 8° ou o 9° anos do Ensino Fundamental. O período de inscrições vai até o dia 30 de Setembro. A inscrição e o processo seletivo são completamente gratuitos e online.

A bolsa do Impacta inclui 100% de desconto na mensalidade e atividades pedagógicas, material didático a um valor social e acompanhamento psicossocial, realizado por um time de psicólogas com o objetivo de garantir o bem-estar e a permanência dos alunos no programa de bolsa. A bolsa permanece até a conclusão dos estudos, estando o estudante dentro dos requisitos acadêmicos e disciplinares. Desde 2021, o programa impactou mais de 300 alunos. Em 2023, 55% dos alunos beneficiados eram do gênero feminino e 56% pretos e pardos.

Para Gabriela Paz, uma das líderes da área de responsabilidade social do Grupo Salta Educação, o oferecimento de bolsas na rede privada gera impacto em toda a comunidade. "O programa de bolsas não muda só a realidade do aluno, que amplia o acesso a oportunidades como estágios, intercâmbios, mas também inspira o seu entorno, pais, irmãos, primos, colegas e toda a comunidade. Temos reforçado nosso compromisso com o social, pilar fundamental das nossas práticas ESG, contribuindo para transformar a vida de jovens de baixa renda por meio de uma educação de excelência”, pontua.

Para participar do programa, é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa e ser aluno do 8° ou o 9° anos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino em 2024, ou seja, a série imediatamente anterior à qual está ingressando em 2025.

O processo seletivo é dividido em seis fases:

Inscrição: na primeira etapa, o candidato deverá preencher o formulário online disponível no site do Instituto Salta (www.institutosalta.com). Lá é possível acessar também o edital do processo seletivo.

na primeira etapa, o candidato deverá preencher o formulário online disponível no site do Instituto Salta (www.institutosalta.com). Lá é possível acessar também o edital do processo seletivo. Análise de pré-requisitos: a equipe do programa irá analisar a candidatura para comprovação das condições socioeconômicas.

a equipe do programa irá analisar a candidatura para comprovação das condições socioeconômicas. Prova online: os candidatos participarão de uma prova online de Português e Matemática. O conteúdo das provas está disponível no edital.

os candidatos participarão de uma prova online de Português e Matemática. O conteúdo das provas está disponível no edital. Dinâmica em grupo: os candidatos participarão de um encontro em grupo, em formato online, para realizar atividades que estimulem o diálogo, a troca e a criatividade.

os candidatos participarão de um encontro em grupo, em formato online, para realizar atividades que estimulem o diálogo, a troca e a criatividade. Entrevista: os candidatos, junto às famílias, passarão por uma entrevista com os diretores das escolas parceiras e a equipe do Impacta.

os candidatos, junto às famílias, passarão por uma entrevista com os diretores das escolas parceiras e a equipe do Impacta. Aprovação: os candidatos serão encaminhados para matrícula na escola.

Website: https://gruposaltaedu.com/