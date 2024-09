GPTW certifica melhores empresas para se trabalhar no Brasil

A premiação que chancela as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, o selo Great Place to Work (GPTW), faz parte de um programa anual desenvolvido para que organizações pelo mundo desenvolvam boas práticas, ambientes saudáveis e mais humanizados a seus funcionários e, da mesma forma, que seus esforços para isso sejam reconhecidos. As empresas passam por uma série de avaliações e a metodologia leva em conta a opinião dos funcionários. A pesquisa aplicada, a Trust Index, serve para medir o clima organizacional, verificando, a partir da ótica dos colaboradores, se há qualidade no ambiente de trabalho.

Junto a isso, há a etapa conhecida como Culture Audit, na qual a certificada informa suas práticas, de acordo com os critérios do GPTW, em nove áreas. A soma das duas avaliações, dos colaboradores e da própria empresa, é o que define os selos a serem conquistados pela instituição.

O ranking das Melhores Empresas para Trabalhar é anual e os selos conquistados pelas companhias reconhecidas são válidos da data do anúncio até a premiação do ano seguinte.

Em Santa Catarina, o Koerich, uma das mais antigas varejistas do estado que em 2025 completa 70 anos no mercado, recebeu pela primeira vez o selo GPTW. Dessa forma, consolida-se em 2024 como uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil.

“Esse reconhecimento é muito mais do que um selo, do que uma premiação, é a realização de um sonho que materializa nosso compromisso, no dia a dia, com todos os nossos colaboradores. Primamos por um ambiente de trabalho pautado pelo respeito, pela confiança e pelo desenvolvimento mútuo”, celebra o vice-presidente Ronaldo Koerich.

A empresa, que possui mais de 1.500 colaboradores, conquistou 83 pontos de favorabilidade, enquadrando-se na média nacional do GPTW. Em toda a sua trajetória, o Koerich sempre foi conhecido de forma popular por sua proximidade com seus colaboradores e clientes. O diretor de inovação e gente, Rafael Koerich, comenta que a conquista do selo GPTW vem para reafirmar esses valores. “A pontuação corrobora as práticas voltadas para o bem-estar, desenvolvimento e reconhecimento das nossas pessoas. E mais, o engajamento da equipe, que se compromete e se dedica diariamente, reforça a certeza de que os nossos valores também são compartilhados por quem trabalha aqui”, analisa.

"Receber a certificação GPTW é um reflexo de que o nosso compromisso diário para promover um ambiente acolhedor está funcionando e que isso está sendo percebido e reconhecido pelas pessoas", destaca Eduardo Koerich, diretor comercial. "Nosso foco é continuar evoluindo, valorizando o capital humano e se dedicando à excelência”, completa o diretor superintendente, Sérgio Koerich.

A conquista do selo GPTW 2024 coloca o Koerich em um seleto grupo de empresas que se diferenciam das demais pela qualidade de suas práticas de gestão de pessoas, e reforça a missão da empresa de continuar construindo uma jornada sólida. Com o índice alcançado, o Koerich estaria entre os 25 melhores varejos no Brasil, segundo o GPTW.

Além disso, a empresa também recebeu o selo Great People Mental Health, em reconhecimento às suas práticas de saúde mental e qualidade de vida de seus colaboradores. O reconhecimento é realizado para ressaltar o compromisso na promoção de um ambiente de trabalho saudável e humanizado, por empresas que colocam a saúde mental como prioridade.

"Nós acreditamos que a saúde mental é fundamental para a felicidade e produtividade dos colaboradores. Recebemos, agora, a confirmação de que estamos no caminho certo, o que nos motiva a continuar investindo em políticas que coloquem as pessoas no centro das nossas decisões", salienta Rafael Koerich.

Sobre o Koerich: Com mais de seis décadas de atuação, o Koerich é reconhecido por sua forte cultura organizacional e por valorizar seus colaboradores. A empresa investe constantemente em políticas de desenvolvimento e bem-estar, consolidando-se como uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina.

Sobre o GPTW: O selo Great Place to Work é uma certificação global que reconhece as melhores empresas para trabalhar com base em uma metodologia que avalia a confiança, o respeito, a imparcialidade, o orgulho e a camaradagem dentro da organização. As empresas que conseguem atingir uma pontuação superior a 70 pontos no índice de confiança (Trust Index) são consideradas como um excelente lugar para se trabalhar, destacando-se na criação de um ambiente positivo, onde os colaboradores se sentem valorizados, respeitados e têm orgulho de fazer parte.

A média nacional, em muitos países, tende a variar entre 70 e 75 pontos, sendo essa a pontuação típica de uma empresa com bom ambiente de trabalho, mas que ainda pode evoluir em aspectos como engajamento e bem-estar dos colaboradores. A diferença entre a média nacional e empresas com pontuação superior a 80 reflete a eficácia das práticas internas de gestão de pessoas e uma maior atenção à cultura organizacional. Essas empresas que superam os 80 pontos no GPTW não apenas atraem talentos, mas também tendem a reter funcionários por mais tempo, gerando uma vantagem competitiva sustentável.

