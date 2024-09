Estudo aponta dados de confiança do empresário na indústria

Segundo dados apresentados no Portal da Indústria, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou um crescimento de 1,6 ponto em setembro de 2024, atingindo 53,3 pontos. Conforme divulgado no estudo, este é o segundo mês consecutivo de alta do indicador, que, em julho, havia sido registrado em 50,1 pontos, um valor próximo da linha divisória que separa confiança de falta de confiança.

O relatório aponta que todos os componentes do ICEI apresentaram crescimento pelo segundo mês consecutivo. A avaliação das condições atuais e as expectativas para a economia brasileira apresentaram melhora segundo os dados divulgados, contribuindo para a alta da confiança. Em setembro, o Índice de Condições Atuais avançou 1,8 ponto, alcançando 49,0 pontos. Apesar de ainda estar abaixo dos 50 pontos, o que indica percepção de piora das condições, essa queda é menos intensa em comparação com o mês anterior. O índice específico de condições da economia brasileira, que subiu 3,8 pontos, situando-se em 44,4 pontos, também foi informado no relatório.

Conforme informado na publicação, o Índice de Expectativas também apresentou um crescimento de 1,5 ponto, atingindo 55,4 pontos em setembro. Este índice, ao ficar acima da linha de 50 pontos, revela uma expectativa otimista por parte dos empresários industriais em relação aos próximos seis meses. O documento aponta que as expectativas relacionadas à economia brasileira avançaram 2,9 pontos, alcançando 49,1 pontos, indicando um otimismo moderado, mas crescente, quanto à situação econômica futura.

Segundo os dados do levantamento, a pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de setembro de 2024, com a participação de 1.207 empresas de diferentes portes. Foram ouvidas 488 empresas de pequeno porte, 441 de médio porte e 278 de grande porte.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia Trans Obra, afirmou que o estudo mostrou dados que apontam para um ambiente de recuperação gradual da confiança entre os empresários industriais brasileiros, refletindo uma percepção menos negativa tanto das condições atuais quanto das expectativas para o futuro. José Antônio continuou dizendo que embora o Índice de Condições Atuais permaneça ligeiramente abaixo da linha divisória, o avanço observado indica uma diminuição da percepção de piora, o que é um sinal positivo, ainda que cauteloso. “Apesar do otimismo moderado apontado pelo aumento no ICEI, o cenário econômico ainda apresenta desafios, especialmente considerando que o índice de condições atuais permanece abaixo dos 50 pontos”.

O relatório ainda destaca que a confiança dos empresários industriais no Brasil ainda enfrenta desafios, mas demonstra sinais de recuperação gradual. A média histórica do ICEI, que é de 53,9 pontos, serve como um parâmetro para a confiança industrial. Com o índice atual em 53,3 pontos, nota-se que o nível de confiança está se aproximando dessa média, reforçando uma tendência de melhoria nas percepções dos empresários.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio disse que existe ainda a necessidade de continuar monitorando de perto as condições de mercado e ajustando as estratégias conforme as mudanças no ambiente econômico e é dessa forma que a unidade da empresa de franquia de aluguel de equipamentos para construção civil Transobra atua. “Investir em tecnologia é um passo crucial, mas as empresas também devem manter a flexibilidade para responder rapidamente às flutuações da confiança e às expectativas econômicas”.

Website: https://franquiatransobra.com.br/