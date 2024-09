Grupo Casas Bahia moderniza TI com Jira e migra para a nuvem

O Grupo Casas Bahia, formado por marcas como Casas Bahia, PontoFrio e Extra.com, iniciou sua transformação digital com a adoção do Jira Software em 2017. A solução rapidamente se tornou o eixo central das operações de TI, desempenhando um papel crucial em projetos críticos como a Black Friday.

De acordo com Daiane Conte, Agile Tools Team Leader do Grupo, “Em pouco tempo após sua adoção, o Jira havia se tornado o coração de toda a operação de TI do Grupo Casas Bahia. Todas as nossas ferramentas estão completamente interconectadas, graças a ele".

Migração para a nuvem: um passo estratégico

Com a crescente necessidade de otimização e agilidade, o Grupo Casas Bahia decidiu migrar do Jira Data Center para a versão Cloud da Atlassian. A mudança visava simplificar a manutenção, otimizar recursos e permitir atualizações automáticas, mas a infraestrutura altamente personalizada representava um desafio. Foi então que a consultoria da Nimble Evolution foi envolvida para auxiliar no processo. "Fiquei impressionada com a facilidade em integrar nossos clientes no ambiente Cloud. Achei que seria a parte mais difícil, porém, com a expertise do Consultor da Nimble em parceria com o nosso time de Cyber Security, conseguimos fazer em uma chamada de duas horas, no mesmo dia", explica Daiane Conte.

Soluções rápidas para desafios complexos

Durante o processo de migração, alguns desafios surgiram, como a adaptação de páginas personalizadas em HTML no Confluence, comuns na versão Data Center. No entanto, essas dificuldades foram resolvidas de maneira eficiente. "Tivemos algumas dificuldades que foram rapidamente sanadas, como o uso do HTML em páginas do Confluence, que no Cloud foi facilmente substituído pelo plugin correspondente", relata Edimara Souza, Analista no COE de Agilidade.

IA e novas funcionalidades fortalecem operações

A migração para o Cloud também trouxe novas funcionalidades que impactaram diretamente a eficiência das operações, como o Atlassian Intelligence, uma ferramenta de IA que otimiza processos. "A IA consegue otimizar processos e aumentar a eficiência dos usuários, procurando por respostas mais ágeis e facilitando a edição de conteúdo", ressalta Viviane Moreira, Analista no COE de Agilidade.

Além das melhorias funcionais, a migração surpreendeu pela agilidade e segurança. "O processo de migração nos trouxe diversas surpresas positivas. Destaco a velocidade de transmissão dos dados entre o ambiente Data Center e o Cloud, com desempenho superior ao esperado, permitindo que a migração fosse concluída em 2/3 do tempo estimado", comenta Renato Passero, Gerente do COE de Agilidade.

Sobre a Nimble Evolution

A Nimble Evolution, fundada em 2004 e anteriormente conhecida como OAT Solutions, atua no mercado de TI, prestando serviços de consultoria, implementação de soluções e desenvolvimento de software personalizado. Em 2023, a empresa passou por um processo de rebranding, adotando o novo nome para alinhar-se à sua estratégia de mercado voltada para soluções ágeis.

Website: https://br.nimbleevolution.com/